Alice Bastos Neves

Alice Bastos Neves

Apresentadora do Globo Esporte RS. Duas Copas do Mundo. Duas Olimpíadas. Muitas histórias. Apaixonada por tudo que envolve e transcende o Esporte.

Copando e cronicando
Opinião

Torcendo pelo improvável

O azarão carrega uma coisa que o favorito não tem, a possibilidade do inédito

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Alice Bastos Neves

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