Sobre saber seu tamanho

Sobre tamanho. Se eu te pedir para medir Kylian Mbappé. Tu vai classificar em "gigante". Agora, se eu falar do colega que está aí sentado do teu lado, do teu pai, da tua mãe, do teu tio, do teu irmão, daquele amigo. Daí eu sei que tu vai precisar avaliar um pouquinho, né?

Bom, vamos pensar junto aqui então. O que faz do Mbappé, esse guri, de só 27 anos, tão enorme assim? Ao fato de ser um dos melhores do mundo no futebol, claro. O ídolo da última Copa, dessa e provavelmente da próxima também. Ele é talento puro. Mas o Mbappé cresce mesmo quando esse talento vem acompanhado da coragem.

Ele é filho de imigrantes. O pai nasceu em Camarões, a mãe tem família argelina, foi criado nos arredores de Paris. Ou seja, é periférico. E aí, quando uma senadora do Paraguai faz ataques racistas a ele, em meio à Copa do Mundo, ele se posiciona, responde: "Eu nunca deixarei que pessoas como ela espalhem ódio e racismo pelo mundo."

O Mbappé ensina sobre saber o próprio tamanho. Ele joga futebol, eu conto histórias, tu exerce a tua profissão aí, né? Seja ela qual for. Não é preciso ter milhões de seguidores ou uma Copa do Mundo toda te assistindo. A gente pode transformar o dia de alguém numa conversa, numa gentileza, numa defesa, numa palavra dita na hora certa.

Porque ser pequeno ou ser gigante não está no espaço que a gente ocupa nesse mundo, mas no que a gente faz com ele.