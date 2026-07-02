Remar exige força; sambar exige alma

Eles chegam com um tambor. A gente tem a bateria inteira. O som da torcida da Noruega já marcou essa Copa. Um tambor marcando o ritmo, enquanto milhares de braços remam em sincronia, como os antigos vikings quando cruzavam os mares.

Pois o Brasil escolheu atravessar o mundo de outro jeito, fazendo samba. Aqui o surdo conversa com o tamborim, o pandeiro responde, a cuica, o cavaquinho encontra espaço no meio de todos. E cada um parece seguir um caminho completamente diferente, mas todos se encontram no mesmo compasso.

Exatamente como o nosso país, miscigenado, mas de uma diversidade que nunca impediu a harmonia. O nosso samba nunca é de uma nota só. Como o nosso futebol, a nossa torcida não são de um jeito só.

É samba de arerê, samba de quem não quer parar. É o samba da nossa terra, que quando samba, todo mundo bole. Na hora certa, meu irmão, pegue esse avião rumo a New Jersey. Busque o samba da bênção de quem sabe que a Copa do Mundo também se vence com alegria.

A torcida da Noruega rema juntinho. Porque ele vai e vem. Fica até bonito de ver. Até de quem sabe tentar reproduzir. Mas vai experimentar ensinar alguém a sambar. Ninguém entra numa roda repetindo exatamente o mesmo passo do outro. Cada um encontra o seu próprio balanço e é a soma dessas diferenças que faz nascer a nossa harmonia.

Porque remar exige força, mas sambar exige alma. Por que o tambor marca o tempo. O samba inventa o tempo. E a gente brasileiro. nunca, sob hipótese alguma, deixa o samba morrer.