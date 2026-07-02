Alice Bastos Neves

Alice Bastos Neves

Apresentadora do Globo Esporte RS. Duas Copas do Mundo. Duas Olimpíadas. Muitas histórias. Apaixonada por tudo que envolve e transcende o Esporte.

O som
Opinião

Remar exige força; sambar exige alma

Enquanto a Noruega embala sua torcida no ritmo de um tambor, o Brasil responde com a riqueza de uma bateria inteira — porque nossa força está na diversidade que transforma diferença em harmonia

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Alice Bastos Neves

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS