Alice Bastos Neves

Alice Bastos Neves

Apresentadora do Globo Esporte RS. Duas Copas do Mundo. Duas Olimpíadas. Muitas histórias. Apaixonada por tudo que envolve e transcende o Esporte.

Copando e cronicando
Opinião

Quando o mundo cabe dentro de uma bola

A despedida do Mundial traz saudade dos jogos, das histórias e dos lugares que ela nos apresentou

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Alice Bastos Neves

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