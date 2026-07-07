Alice Bastos Neves

Alice Bastos Neves

Apresentadora do Globo Esporte RS. Duas Copas do Mundo. Duas Olimpíadas. Muitas histórias. Apaixonada por tudo que envolve e transcende o Esporte.

Copando e cronicando
Opinião

O poder que impõe e o poder que inspira

Entre privilégios e mérito, a reta final da Copa expôs o contraste entre quem tenta mudar as regras e quem constrói um legado dentro delas

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Alice Bastos Neves

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