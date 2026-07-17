Deus me livre, mas quem me dera

A Argentina, Deus me livre, né? Mas quem me dera. Deus me livre daqueles cantos repetitivos, assim, sempre iguais. Mas quem me dera uma torcida que canta do primeiro ao último minuto e mesmo e ainda mais quando o time está perdendo.

Deus me livre dessa arrogância, são sempre os melhores do mundo. Mas quem me dera um time que entra em campo com essa confiança, com essa coragem, com a certeza de que o jogo só acaba quando termina. Em todos os jogos eliminatórios, a Argentina chegou aos 45 do segundo tempo com ele empatado. E virou.

Deus me livre de torcer para a Argentina. Mas quem me dera entender o segredo desse grupo de jogadores. O técnico Leonel Scaloni disse, depois da confirmação de mais uma final de Copa, que nem ele consegue explicar o que acontece.

Que até ele se surpreende, porque sim, em campo se cumpre a parte tática, claro, mas os jogadores fazem que nenhum esquema consegue ensinar, eles jogam uns pelos outros, e jogam todos também, muito, por Lionel Messi.

Messi, o nome da Argentina, dos maiores do mundo todo, 39 anos, contra a Espanha de Yamal, 19 anos. Um reencontro maluco, porque uma foto que correu o mundo mostra Messi, ainda no começo da carreira, dando banho em um bebê durante uma campanha publicitária.

O bebê era Lamine Yamal e no domingo os dois vão estar frente a frente para decidir a taça de 2026. O futebol adora essas voltas e também faz tudo revirar dentro da gente, porque eu estava secando muito a Argentina, ainda estou em algum lugar.

Deus me livre de torcer para a Argentina. Agora, gostar de futebol e ver um time se entregando desse jeito, batalhando, acreditando, jogando uns pelos outros e todos pelo seu craque, com a sua torcida, virando, faz surgir um incontrolável sorriso no canto da minha boca.

Um sorriso de admiração, sim, de quem me dera.