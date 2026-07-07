E aí, gente? Hoje eu não tenho uma crônica. Na verdade, eu não queria nem estar aqui falando com vocês. Desde que o Brasil foi eliminado, eu só quero ficar quieta. Alguém aí também está nessa? Como jornalista esportiva, eu tenho que estar aqui.

Jornalista fala, né? Explica, contextualiza. Aí eu abro meu celular e encontro as análises profundas sobre o ciclo todo desta seleção. O treinador, os erros do jogo contra a Noruega. O que a gente vai dizer para as crianças? O futuro, o que fazer daqui para frente, cada um com uma explicação, uma tese, e cada um tentando, numa espécie de catarse coletiva, virtual, encontrar um jeito de lidar com a frustração.

É porque mesmo mais pragmático, cético dos jornalistas, dos torcedores, sim, se frustrou. Se tem uma coisa que é certa no esporte e na vida da gente, é que a gente vai perder. Muito, muito mais do que ganhar, a gente vai perder.

Só que tem perda que deixa a gente desnorteado, né? Que faz vir essa vontade de só ficar quieto, tentando digerir ali o que aconteceu. No mesmo dia em que o Brasil foi eliminado da Copa, a tenista número um do mundo sofreu uma eliminação dura em Wimbledon.

Na entrevista depois do jogo, ela foi de uma sinceridade atroz. "Eu não quero pensar no ranking. Eu quero ir embora, ficar completamente bêbada, esquecer o tênis". Eu entendi exatamente o que ela quis dizer. Eu não estava em campo pelo Brasil e nem na quadra com ela, mas eu me sinto assim.

Porque às vezes o silêncio também é uma resposta. Então essa aqui não é uma crônica sobre a eliminação do Brasil. Mais uma. Essa é uma pequena homenagem a quem também não quer mais ouvir nenhuma análise, nenhum meme, nenhum debate, nenhum vídeo, nenhum comentário. A gente só quer ficar quieto.

Hoje, a minha solidariedade é com vocês. Que como eu, só querem o silêncio. E ironicamente eu estou aqui falando há quase dois minutos sem parar. Mesmo que tudo que eu mais quisesse era ficar só quietinha no meu canto.