A Copa dos guris

Existe uma idade em que a Copa parece ser maior do que o próprio mundo. Eu acho que o meu filho está exatamente nela. Aos 11 anos, ele sabe todas as escalações, porque acompanha todas as grandes ligas pelo mundo. Conhece os jogadores muito antes de eles entrarem em campo.

Ele vive cada jogo como se o destino dele dependesse daqueles 90 minutos. E de algum jeito, no bolão, na conversa com os amigos, depende mesmo. Eu fico ali vibrando com ele e pensando que talvez essa seja a Copa que ele vai levar para sempre na memória.

Todos nós temos alguma, né? E enquanto eu vejo os olhos de um brilhando na frente da televisão, tem outro guri aqui dentro da minha barriga. A primeira Copa desse aqui ainda está distante. Eu nem sei como é que vai ser o futebol quando chegar a vez dele de vestir a camisa da seleção, de decorar os nomes, ou de pedir um álbum de figurinhas da Copa.

Mas tem uma coisa que eu sei. Mais importante do que a Copa que ele vai assistir, é o homem que ele vai aprender a ser. Durante muito tempo o futebol ensinou que o homem não chora, que o homem aguenta, que o homem vence. Mas especialmente as Copas mostram uma outra história.

Homens que sim, choram, que erram pênalti, que sentem o peso da responsabilidade, que precisam do abraço do companheiro, da família, que perdem, que levantam e que tentam de novo. O maior legado que esses ídolos da Copa deixam e mais uma vez vão deixar para os meninos não vai ser um drible, uma jogada, um gol, uma taça, mas a coragem cada vez mais necessária nessa sociedade de mostrar que força e sensibilidade nunca foram opostos.

É o que eu espero que os meus guris aprendam. O que já ama o futebol e que com seus poucos centímetros de tamanho já chuta sem parar aqui dentro da barriga. Enquanto um descobre os heróis da Copa de hoje, eu torço para que o outro cresça, entendendo que o herói não é o homem que esconde as lágrimas, mas o que não tem medo de ser humano.