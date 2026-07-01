A Copa do trabalho

Vocês sabem no que eu acredito de verdade? No trabalho. Outro dia eu conversei com um jogador profissional e ele me disse que em dia de jogo ele mantém sempre a mesma rotina. Alimentação regrada, sono em dia, sempre do mesmo jeito, sem fugir uma vírgula.

Sabe por quê? Porque se a partida não sair como ele imaginava, ele nunca vai poder botar a culpa na noite mal dormida ou naquela refeição errada. Ele entra em campo com a convicção de que fez tudo que estava ao alcance dele. O resto? O resto é o futebol.

Por isso, eu acredito no trabalho. Eu já ouvi muita gente definir essa Copa como a "Copa dos Protagonistas". A última dança de Messi, Cristiano Ronaldo, a Copa do Mbappé. Nomes que carregam estádios, países. Eu também já ouvi que é a Copa dos Azarões, Cabo Verde, Curaçao, Alemanha e Holanda eliminadas.

Pois eu diria que mais do que essas coisas todas, essa Copa confirma algo essencial para o futebol e para a vida. O talento encanta, mas é o trabalho que sustenta. E eu sempre vou acreditar no trabalho. No jogo do Brasil contra o Japão, o Casemiro, com a bagagem de anos de seleção, errou.

Aí trabalhou e recuperou. O Martinelli saiu do banco para trabalhar, mesmo que talvez muitos imaginassem outras alternativas supostamente melhores do que ele. O Bruno Guimarães correu por ele e pelos outros. Mais uma vez, valorizou o companheiro, o passe, a assistência, muito mais do que a própria fotografia.

Isso é trabalho. E existe sempre um trabalho silencioso acontecendo. Para eu estar aqui falando com vocês, uma luz foi montada, tem alguém operando a câmera, cuidando do cenário, do áudio. A gente olha e vibra por quem faz o gol. Mas e quem sustenta todas as jogadas até ele acontecer?

Antes do brilho individual, existe a preparação, o trabalho invisível. E é justamente quando ele acontece bem que uma seleção vence, vira o jogo, se classifica. Porque seja por quem for, a taça mais desejada do mundo vai ser conquistada, com certeza, através de muito trabalho.

E por um verbo coletivo. Nós.