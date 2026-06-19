Unidos contra o ranço

Eu tenho ranço do ranço do futebol. De quem critica só por criticar. Eu tenho ranço do pessimismo crônico. Disfarçado de pragmatismo, apoiado em dados que até ajudam a montar algum cenário, mas que só se confirmam mesmo quando a bola rola. E essa Copa tem escancarado o que a gente já sabe há muito tempo.
Nem sempre o óbvio é o que acontece. A República do Congo mostrou isso contra Portugal, do CR7. Cabo Verde contra a grande Espanha. O próximo desafio do Brasil é contra o Haiti. E até os maiores rançosos de plantão, que insistem sempre em criticar mais e mais a nossa seleção, acreditam que esse vai ser o nosso jogo mais tranquilo?
Será mesmo? Talvez caiba aqui o sempre bem-vindo equilíbrio. É preciso deixar o óbvio de lado e respeitar os haitianos. Respeitar pelos congoleses, pelos caboverdianos. Mas sem cair na armadilha do ranço de quem só critica. Porque sim, eu tenho um cansaço dessa postura. Mas eu também sei que é fácil tropeçar quando se está de salto alto.
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