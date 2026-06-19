Alice Bastos Neves

Alice Bastos Neves

Apresentadora do Globo Esporte RS. Duas Copas do Mundo. Duas Olimpíadas. Muitas histórias. Apaixonada por tudo que envolve e transcende o Esporte.

Respeito
Opinião

Unidos contra o ranço

Essa Copa tem escancarado o que a gente já sabe há muito tempo

Alice Bastos Neves

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