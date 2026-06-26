Alice Bastos Neves

Alice Bastos Neves

Apresentadora do Globo Esporte RS. Duas Copas do Mundo. Duas Olimpíadas. Muitas histórias. Apaixonada por tudo que envolve e transcende o Esporte.

DNA
Opinião

Sem Brasil não tem festa

A gente ganhou o jogo, mas a gente ganhou principalmente, de volta, um pouco de leveza

Alice Bastos Neves

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