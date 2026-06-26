Sem Brasil não tem festa

Há 28 anos a Escócia não disputava uma Copa do Mundo. A torcida escocesa tem uma música que diz "No Scotland, no party", tradução para "Sem Escócia, sem festa."
Vai falar de festa com a gente?
A Seleção chegou! Basta ser brasileiro e ter o nosso DNA pra isso. Ou talvez nem precise. Porque até em Bangladesh já tá avisado. Podemos celebrar. Contra os escoceses que trazem festa no campo, o Brasil voltou a se permitir festejar, sorrir, brincar.
A cada grito de gol, aqui na minha cabeça eu ouvia "Alisson... Paquetá..." Na minha cabeça era, "Matheus Cunha, Cunha!" Porque a gente ganhou o jogo, mas a gente ganhou principalmente, de volta, um pouco de leveza.
A leveza que permitiu que o Vini mostrasse o que tem, sem medo, bailasse. Que permitiu que Neymar e Endrick entrassem. Porque até agora a gente vem falando de Messi, de Mbappé, de Cristiano Ronaldo, de Haaland. Justo?
Justíssimo! Mas sabe de uma coisa? Não tem Copa sem Brasil! Respeita o manto, porque sim, vai seguir sendo difícil para a gente, mas pode comemorar sim, Copa do Mundo, a festa do Brasil chegou.
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