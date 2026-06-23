Quando defender é sobreviver

E quando defender, representa existir, sobreviver. Para além do goleiro, sensação da Copa, o Vozinha, que depois de empatar com a Espanha e com o Uruguai, pode ajudar a estreante Cabo Verde a se classificar.

Eu quero falar do Eloy Grum e o recorde de defesas em um tempo regulamentar de jogo. Ele voou 15 vezes na bola, no empate com o Equador. E assim, veio o primeiro ponto da micro-Curaçao na história.

Eu quero falar também do Alireza Bieranvan e daquela que está sendo considerada a defesa mais bonita da Copa até aqui. Ele se atirou na bola de novo e de novo. Ele não desistiu e veio o empate da Bélgica com o Irã. Não desistiu, se defendendo.

Parte de ser iraniano, cabo-verdiano, curaçauense. Talvez o Irã já estivesse se defendendo antes mesmo dessa Copa começar.

Estar nos Estados Unidos para eles já é uma espécie de defesa. Defender o direito de entrar. Talvez o Vozinha defenda muito mais do que chutes. O valor da Copa de incluir gente e assim permitir que surpresas brilhem.

Talvez Curaçao defenda o direito de existir, que vai além do tamanho, do território, da fronteira. A cada bola espalmada por esses goleiros, países inteiros espalmam suspeitas, restrições, preconceitos.

Quando esses goleiros defendem em campo, eles defendem a ideia de que o futebol ainda é espaço neutro, de que ainda é possível pausar, pelo menos por gloriosos 90 minutos, a enorme bagunça geopolítica do mundo.

Escancarando a nossa humanidade, mostrando que defender, em muitos casos, é apenas uma tentativa de sobreviver, de simplesmente poder seguir em frente.