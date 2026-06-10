Tu pode dizer que já é tarde, que não tem mais jeito. Mas eu não aceito a decisão de alguns de que a Seleção não vai brilhar.

A camisa amarela é minha metade. E sem ela eu sou tão imperfeita. Acredita, tudo tem um jeito, coração!

E eu sei que a gente pode sorrir. Juro que não vou me conter. Juro que eu posso até errar.

Mas eu quero te mostrar o milagre do Hexa vai fazer tudo mudar!

Tão bom te amar, Brasil!

Te amar!

Recomeçar sempre! Sem me esconder Jamais! Como eu quero poder te mostrar...

O milagre do Hexa, acreditem, vai fazer tudo mudar.