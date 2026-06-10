Tu pode dizer que já é tarde, que não tem mais jeito. Mas eu não aceito a decisão de alguns de que a Seleção não vai brilhar.
A camisa amarela é minha metade. E sem ela eu sou tão imperfeita. Acredita, tudo tem um jeito, coração!
E eu sei que a gente pode sorrir. Juro que não vou me conter. Juro que eu posso até errar.
Mas eu quero te mostrar o milagre do Hexa vai fazer tudo mudar!
Tão bom te amar, Brasil!
Te amar!
Recomeçar sempre! Sem me esconder Jamais! Como eu quero poder te mostrar...
O milagre do Hexa, acreditem, vai fazer tudo mudar.
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