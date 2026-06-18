Alice Bastos Neves

Alice Bastos Neves

Apresentadora do Globo Esporte RS. Duas Copas do Mundo. Duas Olimpíadas. Muitas histórias. Apaixonada por tudo que envolve e transcende o Esporte.

Astros
Opinião

O estrelado céu da Copa

 O encanto acontece quando todas as estrelas dividem o mesmo horizonte

Alice Bastos Neves

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS