Alice Bastos Neves

Alice Bastos Neves

Apresentadora do Globo Esporte RS. Duas Copas do Mundo. Duas Olimpíadas. Muitas histórias. Apaixonada por tudo que envolve e transcende o Esporte.

Orgulho
Opinião

Nosso Norte é o Sul

O planeta nunca esteve tão representado em uma Copa do Mundo

Alice Bastos Neves

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