A Copa é da América do Norte, mas o nosso Norte é o Sul. E foi no Sul da América do Norte que essa história começou. O planeta nunca esteve tão representado em uma Copa do Mundo.

O maior número de países, de seleções, 48 de todos os continentes. E se 75% dos jogos serão nos prósperos Estados Unidos da América, foi no México o primeiro chute, para mostrar que alegria não está na bolsa de valores. Não se compra, se carrega, se tem.

Mesmo sendo o teórico mais poderoso, também não tem como pagar pela paixão. É questão de existência, de ser. E nós, latinos, somos apaixonados pela alegria.

O mundo nos reconhece assim. E nós estamos cada vez mais no mundo justamente por isso. Quando na grande final do mais norte-americano dos esportes, um latino entoou a nome por nome dos países das Américas.

Quando o nosso esporte, esse da bola que rola de pé em pé nos gramados, deixa de ser só o que nos define e passa a ser o que move toda a América diversa e com muito orgulho, de norte a sul, de ser cada vez mais latina.