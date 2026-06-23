Neymar não precisa ser tudo — e nem o debate sobre ele

O Neymar pode finalmente estrear pelo Brasil. Tu gosta do Neymar? Que bom! Tu odeia o Neymar? Por mim tá tudo bem também. Eu? Mas gente, eu já nem sei mais, sabe? Discutir o Neymar tá sendo que nem discutir o café com ou sem açúcar.

Não tem meio termo. Ou ama, ou odeia. Acha um gênio ou um problema. Ou ele é a solução de todos os males do futebol brasileiro, ou ele é o motivo de todos eles, né? E eu estou cansada, sabe? Não do Neymar, necessariamente, mas desse assunto.

Eu gosto do Neymar? Às vezes. Eu me irrito com o Neymar? Sim, também. Porque ele não está ali na Seleção para ser unanimidade. Ele está ali para uma função muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil: jogar futebol.

Dar um passe, sofrer uma falta, criar uma jogada, errar, fazer um gol, quem sabe, de vez em quando. Mas do Neymar se exige perfeição. No Brasil, ultimamente, a escalação do time é uma Assembleia Geral Permanente, acompanhada de um pedido, quase uma ordem.

Posicionamento de todos, o que acham, o que pensam. Contra, a favor, amo, odeio. Que canseira, gente. O Neymar não vai chegar para resolver tudo. Se ele entrar e ajudar, está ótimo. Se ele conseguir transformar essa discussão, que para mim já está para lá de chata, em comemoração?

Melhor ainda, porque a Copa do Mundo sempre vai ser muito maior do que um só jogador. São pelo menos 11 em campo, são milhões na torcida e aquela maravilhosa e velha, mas sempre atual, ilusão de que dessa vez vai dar certo.