Alice Bastos Neves

Alice Bastos Neves

Apresentadora do Globo Esporte RS. Duas Copas do Mundo. Duas Olimpíadas. Muitas histórias. Apaixonada por tudo que envolve e transcende o Esporte.

Amor
Opinião

Não há nada mais importante do que a paixão

No Dia dos Namorados faço uma homenagem às parceiras dos protagonistas na Copa do Mundo

Alice Bastos Neves

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS