Não há nada mais importante do que a paixão

É dia de falar de Letícia, Eduarda, Isabela, Gabriele, uma Bruna, outra Bruna, Rebeca, Ana Lídia, Ana Maria, Duda, uma Natália, outra Natália, Carol, Débora, Gabriele. A véspera da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo é também o dia das namoradas



Dia de enaltecer e celebrar as WAGs, a abreviação de Wives and Girlfriends, termo criado nos anos 2000 pela imprensa britânica para se referir às parceiras de grandes atletas, elas que ficam ali nos bastidores.

A maior dessa Copa de 2026 talvez seja Georgina. Influenciadora, casada com Cristiano Ronaldo. Em outros esportes também temos wags.

Na nossa Seleção, a wag das wags chama-se Mariann McClay, que está com Ancelotti desde 2011. A canadense é formada em economia, especialista em finanças, empresária de sucesso.



É Dia dos Namorados, dia de enaltecer a paixão. E eu não consigo pensar em nada mais importante do que ela para mover o nosso time na estreia na Copa.