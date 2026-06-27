Feijão com arroz é melhor que sushi

Para enfrentar o sushi, vamos de feijão com arroz. Se eles têm a precisão, a faca certa, o corte milimétrico, o gesto repetido milhares de vezes até parecer simples, a gente tem um improviso. Uma linguiça para dar mais gosto, um pedaço de carne de porco, uma cebola douradinha, um tempero que muda sempre.

Vale para a culinária, vale para o futebol. Os japoneses passaram décadas estudando, planejando, investindo nesse esporte. Uma evolução que não aconteceu por acaso e que se inspira muito na nossa história. Que nasceu nas ruas, nos campinhos, na criatividade, na capacidade de inventar uma solução quando já não tem mais receita pronta.

O Brasil chega à segunda fase da Copa do Mundo carregando a tradição de quem aprendeu a vencer, mesmo sem aprender a explicar necessariamente como é que faz. O Japão chega com a força de quem decidiu que talento também pode ser construído, treinado, aperfeiçoado.

Nesses dias, o meu filho, que tem 11 anos, chegou em casa contando que o professor de futsal dele orientou ali os alunos, dizendo que primeiro eles tinham que saber fazer o feijão com arroz bem feito. Porque nem todo dia é dia de elaborar, de inventar, de comer sushi.

Claro que vale o tempero das individualidades, do Vini, do Neymar, do Endrick, mas vale mais o básico, o tal do jogo coletivo tão exaltado pelo Ancelotti, aquela comidinha simples, mas que satisfaz demais. Então, contra os japoneses do sushi, vamos de feijão com arroz, esse prato que parece simples, básico, mas que só a gente sabe fazer.