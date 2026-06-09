Está oficialmente liberado copar. Sim, o verbo mesmo. Eu copo, tu copas, ele copa, nós copamos, vós copais. Porque para nós brasileiros, para a gente aqui, gaúchos, a Copa é a vida.

É conjugada todos os dias, mesmo antes de começar e até depois de terminar. Tudo é motivo para copar. E se no português formal "copar" significa podar, aparar as folhas de uma árvore ou arbusto para que adquiram aquele formato de copa, no verde dos gramados dos Estados Unidos, do México e do Canadá, copar vai ganhar outra definição.

Multiplicar, fazer crescer, florescer toda a nossa expectativa, a nossa emoção, que por mais que a gente tente negar, se renova, sim, a cada nova Copa.

Para a maior de todos os tempos, em número de seleções, de países, a gente também está grande. Se começam os prognósticos, os palpites, os bolões para projetar os resultados dos jogos. A gente já larga com uma certeza absoluta: estaremos aqui, copando tudo.