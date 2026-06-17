Como um tango chamado Messi

"Se soubesse que ainda dentro da minha alma, conservo aquele carinho que tive para você. Quem sabe se soubesse que nunca te esqueci, voltando ao seu passado, você se acordará de mim".

Essas são as primeiras estrofes do tango mais famoso do mundo, La Comparsita, de Carlos Gardel.

Se soubesse que no fundo da minha alma ainda guardo o carinho que sentia por você. Quem sabe se soubesse que eu nunca te esqueci, ao revisitar o teu passado, te lembrarás de mim. Elas não poderiam ser mais perfeitas para o último dos tangos de um dos maiores de todos os tempos.

Lionel Messi entrou em campo nos Estados Unidos como o atual campeão. Mas entra para celebrar uma trajetória que tem mais a ver com o guri de Rosário do que com a glória conquistada no Catar. Ele mesmo fez questão de recuperar essa história em um vídeo que mostra que Messi vai jogar mais uma vez junto com o povo argentino.

Como quem valoriza a origem, quem carrega sua raiz para dentro de campo com ele. E a torcida, "la hincha", está muito com ele. Sim, tem invasão argentina nos Estados Unidos? E eles seguirão assim, por Messi, com Messi.

Porque quando acabar essa Copa, Messi vai ser passado. Mas como o Gardel avisou, venha o futuro que vier, passe o tempo que passar. Sempre que os argentinos voltarem ao seu passado, se lembrarão dele. Volvendo a tu passado, te acordarás de mim.