Como Ancelotti se inspira em grandes técnicos brasileiros em busca do hexa

Carlo Ancelotti é menos supersticioso do que Zagallo, menos ideológico do que Telê, menos paternal do que Felipão e o mais internacional de todos eles.
O técnico italiano, maior vencedor da história da Champions League, tenta agregar valores de outros grandes treinadores brasileiros para trazer o hexa para o Brasil.
Inspirações
O primeiro estrangeiro no comando da seleção carrega inspirações. A serenidade do Zagallo, a capacidade de gestão humana do Felipão, o pragmatismo do Parreira, a atenção aos detalhes do Tite.
O Italiano, que completou 67 anos nesta quarta-feira (10), vive o Brasil, faz questão de provar os sabores do país e aprender um novo idioma. Já ambientado, chegou a hora de Carletto fazer história vestindo verde e amarelo.