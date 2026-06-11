Como Ancelotti se inspira em grandes técnicos brasileiros em busca do hexa

Carlo Ancelotti é menos supersticioso do que Zagallo, menos ideológico do que Telê, menos paternal do que Felipão e o mais internacional de todos eles.

O técnico italiano, maior vencedor da história da Champions League, tenta agregar valores de outros grandes treinadores brasileiros para trazer o hexa para o Brasil.

Inspirações

O primeiro estrangeiro no comando da seleção carrega inspirações. A serenidade do Zagallo, a capacidade de gestão humana do Felipão, o pragmatismo do Parreira, a atenção aos detalhes do Tite.