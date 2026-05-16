Querido Globo Esporte RS

Gravação do programa piloto do GE RS em maio de 2011. Genaro Joner / Agencia RBS

Eu te conheço há tanto tempo. Lembro do som da tua vinheta marcando a hora do cafezinho na casa dos meus bisavós, em Pelotas. Ouvia aquela música na TV e sabia que era tempo da pausa no meio do dia. São quase 50 anos ininterruptos fazendo companhia para famílias de todo o Brasil.

Mas foi em 16 de maio de 2011 que tu ganhaste um RS ao lado do teu nome: Globo Esporte RS. Uma versão regional. Tu deixavas de ter apenas um bloco de notícias gaúchas e passavas a ser um programa inteiro feito para o povo do Rio Grande do Sul. E, ali, começava a nossa parceria — minha e tua — que, hoje, completa 15 anos.

Em um cálculo aproximado que fiz aqui, já foram mais de quatro mil programas. Milhares e milhares de primeiras vezes para ti e para mim. Sim, porque a nossa relação, como qualquer longa relação, só durou porque soubemos nos renovar juntos.

A pauta futebolística é tantas vezes repetitiva. Falamos dos mesmos temas dia após dia: treino, jogo, jogo, treino. E tudo isso interessa demais ao nosso público. Porque futebol, no Rio Grande do Sul, é identidade. Por isso, tu és tão importante.

E nós soubemos aproveitar essa relevância natural e fazê-la crescer, evoluir. Aprendemos juntos a usar o esporte como desculpa para tratar dos grandes temas da nossa sociedade. Tu, GE, ganhaste pautas sobre saúde, preconceito, inclusão. Tu fazes refletir, inspiras, emocionas. Tudo através do esporte. E o telespectador que liga a TV para saber das notícias do time do coração sai dali diferente, transformado.

E, dentre os inúmeros encontros, tu transformaste completamente a minha vida. Desde a tua regionalização, acordo e durmo pensando em ti todos os dias. Por todo o país, vários apresentadores entraram e saíram, mas eu permaneci sempre contigo. Sou a apresentadora há mais tempo no ar. E isso só aconteceu porque nunca caímos na rotina, porque nos recusamos a fazer sempre a mesma coisa.

Do Rio Grande para o mundo

Nós fomos ao mundo para trazer o mundo para perto da gauchada. Nesse tempo, foram três Copas do Mundo, três Olimpíadas. A equipe do GE RS esteve lá, conectando os gaúchos às grandes histórias do esporte.

Nossa casa, o teu estúdio, recebeu tantas taças, tantos times inteiros celebrando conquistas. E nós também saímos de casa muitas vezes. A cada final de Gauchão, com o programa ancorado diretamente dos estádios. Em iniciativas criadas por nós para estar mais perto do público. Em oportunidades de darmos reconhecimento para o público que nos deu “boa tarde” em todos os nossos começos diários.

Fomos ancorar o programa da Argentina. Tivemos uma semana inteira de GE ao vivo diretamente dos Emirados Árabes, quando quase ninguém olhava para essa possibilidade. Fizemos um programa junto com Minas Gerais. Ancoramos de Curitiba, do Rio de Janeiro. Um pioneirismo que nos enche de orgulho.

Também nos abrimos para parceiros comerciais, que construíram ao lado da redação cases inovadores e históricos de conteúdo para marcas. Assim, tornamos o programa um negócio sustentável e perene.

GE de todos(as)

E, nessa perenidade, construímos legados. Um deles é a quantidade de mulheres hoje envolvidas na tua produção. Éramos duas ou três lá no começo. Hoje, até perdi a conta de quantas somos — e esse número só cresce.

Porque, quando passei a estar contigo todos os dias, mais do que inspirar mulheres, assumi a responsabilidade de trazê-las para perto e incentivá-las. Pensa que uma menina que hoje tem 15 anos sempre viu uma mulher na TV aberta falando de futebol. Ela entende que pertence àquele lugar que, um dia, pode ser dela. É a tal representatividade na prática. Tu és das mulheres, sim. E és de todos os gaúchos.

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Mas resolvi conversar assim, diretamente contigo, através deste texto, porque para mim tu és muito mais do que um programa ou uma marca. Tu ajudaste a definir quem eu sou. Eu fui, e sou, por tua causa. E pretendo continuar sendo.

Sabe por quê?

Cada dia contigo ainda é como se fosse o primeiro. A honra, a gratidão, o orgulho e a responsabilidade continuam exatamente os mesmos daquele 16 de maio de 2011.

Obrigada por cada dia juntos.