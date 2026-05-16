Alice Bastos Neves

Alice Bastos Neves

Apresentadora do Globo Esporte RS. Duas Copas do Mundo. Duas Olimpíadas. Muitas histórias. Apaixonada por tudo que envolve e transcende o Esporte.

Parabéns!
Opinião

Querido Globo Esporte RS

Há 15 anos, entramos na casa dos gaúchos para levar muito mais do que as notícias do esporte

Alice Bastos Neves

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS