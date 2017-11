A primeira vez que o amigo segurou a alça de um caixão, nunca mais esqueceu. O morto era seu avô, Mario Corso, de quem herdou o nome. Quando terminou a tarefa, falou ao primo sobre como o caixão estava pesado. Um senhor de idade escutou e disse a eles: “Mas vocês não entendem nada mesmo. É sempre assim, é o peso da morte. Não existe caixão leve”. Essa história consta do livro O Lacaniano de Passo Fundo, do psicanalista/escritor Mario Corso. É um livro de crônicas em que o autor une um estilo poético com temperos psicanalíticos originais.

Tive também a sorte de receber o mesmo nome do avô, mas não cheguei a conhecê-lo. Eu o vi pela primeira vez numa parede, ao lado de um menino que seria meu tio, quando era comum se colocar fotos de mortos na casa. Todo dia ficava olhando os dois lá pendurados e cheguei a sonhar de fazê-los sorrir e que pudessem descer para brincar. Há mortos que não conhecemos e são marcantes. O tempo passa, o cemitério aumenta e de cada um dos mortos é possível lembrar com gratidão pelo que brindaram. O poder dos mortos tende a aumentar na vida dos vivos pela ação do crítico supereu.

A morte que marcou minha infância foi a do presidente Getúlio Vargas. Recordo o dia 24 de agosto de 1954, um dia escuro na cidade, em que a Dona Nair, a diretora da escola, reuniu os alunos no pátio. Ela estava emocionada, toda de preto, e contou que a nação estava de luto. Vi na diretora o peso da morte. Depois, carreguei os pesados caixões dos tios e tias. Já na Argentina, nos anos 1970, convivi com a morte de jovens colegas assassinados durante a ditadura militar. Viver obriga o aprendizado das inevitáveis perdas amorosas. São amores insubstituíveis, que vão compondo o cemitério particular. Na verdade, o trabalho de luto é sempre um trabalho pesado, pois a cada morto vai-se algo da própria história.

Tudo fica mais difícil quando os enlutados se transformam em guardas do cemitério, pois não podem afastar-se dos mortos. Guardam assim suas ilusões perdidas, não se resignam às perdas. Os guardas do cemitério convivem com a morte, cuidam de seus mortos e não alcançam a metamorfose do sofrimento. As dificuldades de construir um sentido diante das mortes são alimentadas pelo erotismo do luto. A vida perde o colorido. Talvez, o mais insuportável da perda seja não ver mais o ente querido, é a dificuldade de amar o invisível que gera o desamparo. Não ver um amor é perder o espelho que reflete a identidade, daí o empobrecimento do melancólico. Tive a oportunidade de acompanhar um enlutado que precisou de 20 anos para deixar seu lugar de cuidador do familiar querido.