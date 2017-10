Há muitas histórias de amor, mas creio que esta vale a pena contar. O maestro e compositor Gustav Mahler recebeu, em 1909, uma carta. Ao ler, percebeu ser uma carta de paixão para sua esposa Alma escrita por um homem. A intenção da carta era provocar a ruptura do casal. Entretanto, Mahler procura o amante e a esposa. Diz, então, que só ela decidirá o seu rumo, e ele aceitará. Importante destacar que Alma tinha 20 anos a menos do que seu esposo, era uma bela mulher, além de pianista e compositora. Ao se casarem, Mahler a proíbe de seguir sua carreira para dedicar-se só a ele. Aprisionou a alma da Alma e a fez menor, a chamava de Alminha. O casal perdeu em 1907 uma de suas filhas ainda pequena. Por essas e outras que um médico havia indicado, em 1909, que ela fosse para um spa. E aí ela conheceu um novo amor, o arquiteto Walter Gropius, o futuro fundador da escola de Bauhaus. Alma, ao ter de decidir entre o amante e o esposo, optou por esse, que mudou seu comportamento. Mahler passou a valorizar sua esposa como nunca, mas, angustiado com a ameaça de perder seu amor e ficar desamparado, buscou Freud. Marcou e desmarcou três vezes até encorajar-se e ir ao encontro de quem sabia escutar.

No dia 26 de agosto de 1910, ocorreu o histórico encontro entre a psicanálise e a música, Freud e Mahler. Conversaram caminhando durante quatro horas pelos parques da histórica cidade de Leiden, na Holanda. Antes de comentar o pouco que se sabe dessa análise, algumas palavras sobre o músico: foi um jovem concertista de piano, depois diretor regente de grandes orquestras, como as de Viena e Nova York. Finalmente, foi um compositor que renovou a música erudita. O tempo fez justiça a sua obra, que expressa as angústias do ser humano. Há filmes sobre ele, mas o que mais gostei foi Mahler auf der Couch (Mahler no Divã), dirigido por Percy e Felix Adlon.