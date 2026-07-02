Risadas, nostalgia e pipoca: sócios do Clube assistem a Toy Story 5 em sessão exclusiva

Sessão de cinema especial para sócios do Clube Clube do Assinante

Alguns personagens conseguem atravessar gerações sem perder o encanto. É o caso de Woody, Buzz Lightyear e toda a turma de Toy Story, que voltou às telonas e reuniu famílias inteiras em uma experiência especial promovida pelo Clube do Assinante.

Na noite da última quarta-feira (01), 241 pessoas participaram de uma sessão exclusiva de Toy Story 5, no GNC Cinemas do Shopping Praia de Belas. A ação foi realizada especialmente para sócios do Clube.

Encontro com personagens que marcaram a infância de diferentes gerações

Antes mesmo do início do filme, o clima já era de expectativa. Entre os participantes, muitas crianças acompanhadas pelos pais, ansiosas para encontrar personagens que marcaram a infância de diferentes gerações. Enquanto os pequenos viviam a emoção de assistir à nova aventura, muitos adultos aproveitaram a oportunidade para revisitar uma história que faz parte de suas memórias.

Além da sessão especial, os sócios inscritos também puderam se cadastrar em uma ação para receber um combo de pipoca e refrigerante, tornando a experiência ainda mais completa e reforçando o clima de sessão especial.

241 pessoas participaram de uma sessão exclusiva de Toy Story Clube do Assinante

A iniciativa faz parte da programação contínua do Clube do Assinante, que semanalmente promove ações exclusivas para seus sócios. Entre descontos, cortesias, experiências culturais e diversos mimos, o objetivo é transformar benefícios em momentos que fazem parte da rotina e criam boas lembranças.

Por isso, vale ficar atento às comunicações do Clube e acompanhar as novidades disponíveis no site.

Ainda não é sócio e quer aproveitar benefícios exclusivos como esse? Faça parte do Clube!