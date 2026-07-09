Férias de inverno: confira opções para se divertir com as crianças

Oficinas, cinema e parques são opções com descontos para sócios Divulgação / Meu Clubinho Secreto

As férias de inverno reservam muitas oportunidades para criar momentos especiais com as crianças. Seja em atividades criativas, passeios em família ou uma sessão de cinema, os sócios do Clube contam com vantagens exclusivas para aproveitar ainda mais o período de férias.

Confira algumas opções para aproveitar o período de recesso escolar:

Diversão garantida para o dia inteiro

Oficinas de fantasia, slime e máscaras Divulgação / Meu Clubinho Secreto

Se a ideia é proporcionar experiências diferentes para as crianças durante o dia, o Meu Clubinho Secreto preparou uma programação especial de férias de inverno entre os dias 20 e 31 de julho. As atividades são pensadas para estimular a criatividade, a imaginação e a interação, com experiências que duram o dia inteiro e que convidam os pequenos a criar, brincar e descobrir algo novo a cada dia.

Sócios do Clube garantem 15% de desconto na diária da programação especial de férias.

Sessão de cinema para toda a família

50% OFF para sócios e acompanhantes Divulgação / Clube do Assinante

Nada combina mais com os dias frios do que uma boa sessão de cinema e uma pipoquinha. Para aproveitar os lançamentos infantis e as animações em cartaz, os sócios do Clube contam com 50% de desconto nas redes GNC Cinemas, Cine Laser e Arcoplex.

É uma ótima alternativa para reunir a família, assistir a um filme e tornar as férias ainda mais especiais.

Diversão garantida no Parque Criamigos

Parque Criamigos Oficina da Diversão Divulgação / Criamigos

Outra opção para gastar energia e mergulhar no universo da imaginação é o Parque Criamigos Oficina da Diversão. O espaço oferece atividades lúdicas e experiências que encantam crianças de diferentes idades.

Sócios do Clube que comprarem dois ingressos adultos ganham um ingresso infantil de cortesia. O benefício é válido para compras antecipadas e limitado a um ingresso infantil por compra.

As férias de inverno são uma ótima oportunidade para criar memórias em família e aproveitar momentos de diversão com os pequenos. Para quem está buscando atividades em família nas duas últimas semanas de julho, o Clube do Assinante reúne benefícios especiais que combinam criatividade, brincadeiras e muita diversão.

Ainda não é sócio e quer aproveitar benefícios exclusivos como esses? Faça parte do Clube!