Jogo do Brasil hoje: onde assistir e aproveitar benefícios do Clube

Entre no clima do jogo aproveitando descontos do Clube Adobe Stock

Vai reunir os amigos, sair para torcer ou procurar um lugar diferente para acompanhar a Seleção? O Clube do Assinante tem opções para quem quer transformar a partida em um programa completo e ainda economizar no trajeto e na alimentação.

Confira algumas sugestões para entrar no clima:

1. Torcida em clima de fan fest na AABB

Quem gosta da energia de acompanhar a partida com outras pessoas pode aproveitar o evento da Fan Point AABB. A programação inclui telão gigante para transmissão do jogo do Brasil, DJ, música ao vivo e praça de alimentação. Além disso, sócios do Clube e acompanhante têm isenção na entrada.

2. Futebol, chope e petiscos

Outra alternativa para quem prefere assistir ao jogo em um ambiente descontraído é a 4Beer. Uma opção para reunir os amigos, acompanhar a partida e aproveitar o clima de torcida em um espaço voltado para gastronomia e bebidas.

3. Assistir ao jogo e aproveitar um rodízio de pastéis

Quem procura um programa diferente para acompanhar a Seleção pode optar pela Don Francesco Pastéis. A casa fará a transmissão do jogo do Brasil e oferece um ambiente descontraído para torcer acompanhado de um dos seus maiores atrativos: o tradicional rodízio de pastéis.

É uma opção para reunir amigos e família e entrar no clima da partida economizando, já que sócios do Clube têm 50% de desconto no segundo rodízio.

Como chegar economizando

Independentemente de onde você escolher assistir à partida, o Clube também oferece vantagens para o deslocamento:

Vá de aplicativo com voucher de R$5 de desconto de Uber para sócio premium;

para sócio premium; Para quem prefere ir de patinete, os sócios têm 20% de desconto em Whoosh ;

em ; Ou vá de carro e economize no abastecimento com os benefícios de Clube com Baratão Combustíveis.

Entre no clima da torcida

Antes da partida, vale conferir os vouchers disponíveis no Clube e garantir a economia para aproveitar cada lance da Seleção.

Ainda não é sócio e quer aproveitar benefícios exclusivos como esses? Faça parte do Clube!

Acesse o site do Clube e siga @clubedoassinantezh no Instagram.