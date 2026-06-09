Dia dos Namorados: dicas para viver o melhor da data com benefícios do Clube

O Clube te ajuda a comemorar o Dia dos Namorados economizando Adobe Stock

Um jantar especial, um show para cantar junto ou um presente pensado com carinho. O Dia dos Namorados é uma daquelas datas que te convidam a criar memórias e os benefícios do Clube do Assinante podem ajudar a tornar a comemoração ainda mais especial.

Se a ideia é surpreender quem você ama sem abrir mão da economia, reunimos algumas dicas com benefícios exclusivos para os sócios.

Para quem prefere celebrar com música ao vivo

Poucas datas combinam tanto com um show romântico quanto o Dia dos Namorados. Neste ano, uma das atrações em destaque é o show de Duca Leindecker, que acontece no dia 12, no Teatro do Bourbon Country. Sócios do Clube têm 30% de desconto para si e um acompanhante.

Outra opção para os casais que gostam de clássicos é o Tributo a Elvis, no Hard Rock Cafe Porto Alegre. O benefício garante isenção do ingresso para sócios, proporcionando uma experiência diferente para a noite mais romântica do ano.

Um jantar especial para dois

O Dia dos Namorados é também um convite para desacelerar e compartilhar uma boa refeição. Porto Alegre reúne opções para diferentes estilos de casal.

Para os apaixonados por gastronomia italiana, o Famiglia Facin é uma ótima escolha. O ambiente acolhedor e o cardápio repleto de receitas inspiradas na tradição italiana criam o cenário perfeito para uma noite especial. Sócios do Clube recebem um welcome drink na compra de um prato principal, um detalhe que deixa a experiência ainda mais agradável.

Já os casais que apreciam culinária japonesa podem aproveitar uma noite no Hanko Sushi. O restaurante oferece aos sócios 20% de desconto adicional sobre o valor promocional do Laçador de Ofertas na sequência de sushi, combinando variedade de sabores e uma excelente oportunidade para celebrar a data com economia.

Se a programação incluir deslocamentos pela cidade, os sócios Premium ainda contam com um voucher de R$5 de desconto em corridas de Uber durante o mês de junho. Uma ajuda extra para quem pretende aproveitar a noite sem preocupações.

Presentes para surpreender

Pra quem gosta de marcar a data com um mimo especial, o Clube oferece opções que agradam todos os gostos.

Para o Dia dos Namorados a Natura conta com itens selecionados de perfumaria e cuidados pessoais para presentear e o melhor, com descontos exclusivos para sócios.

A Renner é uma das opções para quem pretende renovar o guarda-roupa da pessoa amada. Até o dia 15 de junho, sócios do Clube têm até 60% OFF em itens selecionados, além de 20% OFF extra na seleção feminina. Uma boa oportunidade para encontrar desde peças casuais até opções para ocasiões especiais.

E para quem deseja investir em um presente que simbolize a data e possa ser guardado por muitos anos, a Vivara oferece condições exclusivas de 15% OFF em joias Life e 5% OFF em joias para sócios.

No fim das contas, o melhor presente continua sendo o gesto de amor e tempo compartilhado. Seja em um show, em um jantar especial ou em uma experiência nova, o Dia dos Namorados pode ser uma oportunidade para criar lembranças que permanecem muito além da data.

Ainda não é sócio e quer aproveitar benefícios exclusivos como esses? Faça parte do Clube!