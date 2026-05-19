O frio chegou: um roteiro pela Serra Gaúcha para aproveitar pagando menos

Aproveite Gramado, Canela e região durante a temporada de frio Vitivinícola Jolimont / Divulgação

As temperaturas começaram a cair, os casacos voltaram para a rotina e a Serra Gaúcha já está pronta para receber quem ama o frio. Entre vinhos, cafés demorados, passeios ao ar livre e noites gastronômicas, essa época do ano transforma cidades como Gramado e Canela em destinos ainda mais convidativos.

E para quem gosta de aproveitar cada experiência sem pesar tanto no bolso, o Clube do Assinante reúne parceiros que ajudam a montar um roteiro completo, que vai da hospedagem aos passeios, passando por restaurantes e atrações que têm a cara da temporada.

Vinhos, paisagens e passeios para entrar no clima

Poucas combinações representam tão bem a Serra quanto vinho e paisagens cercadas por araucárias. Em Canela, a Vitivinícola Jolimont oferece 20% de desconto em experiências, uma oportunidade para conhecer os rótulos da casa enquanto aproveita o clima típico da região.

E para quem gosta de apreciar a natureza sem abrir mão de aventura, o Alpen Park também entra no roteiro, com 15% de desconto nos ingressos e várias atrações para curtir um dia repleto de diversão.

Restaurantes que combinam com temperaturas baixas

O frio também muda o jeito de aproveitar a gastronomia na Serra. Fondue, massas, cafés coloniais e pizzas ganham espaço nos roteiros de quem procura a região nessa época do ano.

Entre os parceiros do Clube, o fondue La Famille de Gazon é ideal para quem gosta de experiências gastronômicas mais aconchegantes. Outra opção clássica da temporada é o Café Colonial Bela Vista. Ambos contam o desconto adicional de 20% no valor promocional do Laçador de Ofertas.

Hospedagem e praticidade para aproveitar mais

Para transformar o passeio em uma viagem completa, o Clube também conta com parceiros de hospedagem e turismo. A Tri Hotéis oferece 20% de desconto em hospedagem, enquanto a Brocker Turismo garante 15% off em passeios perfeitos para quem quer explorar a Serra com praticidade.

Com paisagens cobertas pela neblina das manhãs frias, cafés sempre cheios e uma programação que ganha outro charme com a chegada do frio, a Serra Gaúcha segue sendo um dos destinos mais procurados quando a temperatura cai e Clube pode ser o ponto de partida para aproveitar tudo isso gastando menos.