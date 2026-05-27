Novas rotas da Ouro e Prata: veja para onde viajar com desconto do Clube  

Desde o dia 18, a Ouro e Prata assumiu parte das linhas anteriormente atendidas pela Unesul, ampliando sua atuação no transporte intermunicipal do Rio Grande do Sul. Para quem é sócio do Clube e do Assinante, isso significa continuar viajando com desconto de 20% na passagem, agora ampliando o conforto e a estrutura já conhecidos da Ouro e Prata para novos destinos.
Entre as rotas que passam a ser atendidas pela Ouro e Prata estão diversas cidades do litoral gaúcho, como Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa, Torres, Xangri-lá, Arroio do Sal, Atlântida, Balneário Pinhal, Cidreira, Quintão e Magistério.
A expansão também contempla trajetos pela serra e noroeste do Estado, incluindo a linha entre Caxias do Sul e Santa Rosa, passando por cidades como Bento Gonçalves, Passo Fundo, Ijuí, Santo Ângelo e Giruá.
Ou seja, se você antes utilizava a Unesul como opção de transporte para essas regiões, agora basta fazer a compra da passagem diretamente com a Ouro e Prata.
Como utilizar o benefício:
Para aproveitar o desconto disponível pelo Clube do Assinante, o sócio deve:
- Gerar o voucher no app ou site do Clube do Assinante e clicar em “ir para a loja”;
- Selecionar a linha e data de seu interesse;
- Aplicar o código no campo “desconto” e realizar a compra da passagem com 20% de desconto.
Com a ampliação da operação, a Ouro e Prata reforça a proposta de conectar diferentes regiões do Estado com mais praticidade e conforto e os sócios do Clube seguem embarcando nessa jornada com vantagens exclusivas.
Acesse o site do Clube e siga @clubedoassinantezh no Instagram.
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