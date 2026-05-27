Novas rotas da Ouro e Prata: veja para onde viajar com desconto do Clube  

Desde o dia 18, a Ouro e Prata assumiu parte das linhas anteriormente atendidas pela Unesul, ampliando sua atuação no transporte intermunicipal do Rio Grande do Sul. Para quem é sócio do Clube e do Assinante, isso significa continuar viajando com desconto de 20% na passagem, agora ampliando o conforto e a estrutura já conhecidos da Ouro e Prata para novos destinos.

Sócios do Clube viajam com 20% de desconto nas linhas Ouro e Prata Viação Ouro e Prata / Divulgação

Entre as rotas que passam a ser atendidas pela Ouro e Prata estão diversas cidades do litoral gaúcho, como Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa, Torres, Xangri-lá, Arroio do Sal, Atlântida, Balneário Pinhal, Cidreira, Quintão e Magistério.

A expansão também contempla trajetos pela serra e noroeste do Estado, incluindo a linha entre Caxias do Sul e Santa Rosa, passando por cidades como Bento Gonçalves, Passo Fundo, Ijuí, Santo Ângelo e Giruá.

Ou seja, se você antes utilizava a Unesul como opção de transporte para essas regiões, agora basta fazer a compra da passagem diretamente com a Ouro e Prata.

Como utilizar o benefício:

Para aproveitar o desconto disponível pelo Clube do Assinante, o sócio deve:

Gerar o voucher no app ou site do Clube do Assinante e clicar em “ir para a loja”; Selecionar a linha e data de seu interesse; Aplicar o código no campo “desconto” e realizar a compra da passagem com 20% de desconto.

Com a ampliação da operação, a Ouro e Prata reforça a proposta de conectar diferentes regiões do Estado com mais praticidade e conforto e os sócios do Clube seguem embarcando nessa jornada com vantagens exclusivas.

Acesse o site do Clube e siga @clubedoassinantezh no Instagram.