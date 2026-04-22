Festival Fronteiras reúne grandes nomes do pensamento contemporâneo

Evento consagrado conecta literatura, filosofia, política e cultura Imagem de divulgação / Clube do Assinante

O Festival Fronteiras está de volta com uma programação que promete provocar reflexões e ampliar horizontes. Reconhecido por reunir algumas das vozes mais relevantes do Brasil e do mundo, o evento promove encontros entre diferentes áreas do conhecimento, que vão da literatura à economia, da filosofia à arte, criando um espaço único de troca e inspiração.

Em 2026, o festival acontece nos dias 15 e 16 de maio, na Praça da Matriz, em Porto Alegre, consolidando-se mais uma vez como um dos principais eventos culturais do país e conta com um benefício especial para sócios do Clube do Assinante.

Dois dias de conteúdo com grandes nomes

A programação reúne um line-up diverso e qualificado, com convidados que transitam por diferentes áreas do saber.

15 de maio

Entre os destaques estão Ana Suy, Tamara Klink, Carla Madeira, Monja Coen, Lilia Schwarcz, Javier Cercas e Claudia Piñeiro.

Também participam nomes como Patrícia Campos Mello, Renato Noguera, Ignácio de Loyola Brandão, Nilton Bonder, Andréa Pachá, Zeina Latif, Xadalu e Juliana Bublitz, entre outros.

16 de maio

O segundo dia traz convidados como Miguel Falabella, Barbara Paz, Luiz Felipe Pondé, Milton Hatoum e Fabrício Carpinejar.

A programação ainda conta com participações de Vera Iaconelli, Nelson Motta, Marcela Ceribelli, Mirian Goldenberg, Maria Rita Kehl, Leila Ferreira, Juremir Machado e Cristóvão Tezza, entre outros convidados.

Com debates, palestras e encontros, o Festival Fronteiras propõe diálogos atuais sobre sociedade, comportamento, política, economia e cultura, sempre com diferentes perspectivas e abordagens.

Benefício exclusivo para sócios do Clube

Sócios do Clube do Assinante têm uma vantagem especial para aproveitar essa experiência: 40% de desconto na categoria passaporte, válida para os dois dias de evento.

A programação completa e os horários podem ser consultados no site oficial do evento. Para garantir o benefício, basta acessar clicar aqui e realizar o resgate.