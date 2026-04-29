Programe seu feriado: experiências para toda a família com desconto

Com o Clube do Assinante aproveitar o feriado fica mais fácil La Famiglia / Adobe Stock

Com o feriadão se aproximando surge a oportunidade perfeita para desacelerar e aproveitar momentos de qualidade com amigos e família. E para quem é sócio do Clube do Assinante, a oportunidade fica ainda melhor, com opções de passeios que combinam diversão, experiências diferentes e economia garantida. De parques temáticos a cinema e gastronomia, os benefícios do Clube ajudam a transformar o feriado em uma pausa especial.

Muita diversão para quem vai subir a Serra

Para quem vai passar uns dias na Serra Gaúcha, o Parque Criamigos convida as famílias a viverem uma experiência lúdica e criativa. Na compra de dois ingressos adultos, sócios do Clube ganham um ingresso infantil de cortesia, válido para compras antecipadas pelo link do benefício. Uma forma tornar o feriado ainda mais especial, sem pesar no orçamento.

Outra opção que encanta adultos e crianças é o Snowland, em Gramado. O parque de neve oferece uma experiência única, com atividades que simulam o inverno em qualquer época do ano. Sócios do Clube contam com 20% de desconto adicional no passaporte pelo Laçador de Ofertas, tornando o passeio ainda mais acessível para toda a família durante o feriado.

Dicas para curtir o melhor de Porto Alegre

Para quem deseja uma experiência gastronômica especial no roteiro, o rodízio de galeto do restaurante Mamma Mia é a melhor opção. A proposta combina sabores tradicionais, ambiente acolhedor e aquele clima perfeito para reunir a família e amigos à mesa. E o melhor: sócios do Clube do Assinante garantem 20% de desconto adicional sobre o valor do site Laçador de Ofertas.

Para quem não abre mão de um bom hambúrguer O Burguês é uma ótima pedida. Com opções suculentas e combinações, que agradam todos os paladares, a experiência fica ainda melhor para quem é sócio do Clube: são 20% de desconto para pedidos presenciais, nas unidades Menino Deus e Otto Niemeyer, em Porto Alegre.

E para quem prefere um programa mais tranquilo, o cinema segue sendo uma ótima pedida. No GNC Cinemas, sócios do Clube do Assinante e acompanhante garantem 50% de desconto no ingresso, válido todos os dias. Perfeito para fechar o feriadão com um momento de entretenimento em família.