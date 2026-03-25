Economize nos presentes de Páscoa e crie lembranças especiais

Seleção de benefícios do Clube combinam economia e experiências ShunTerra / Adobe Stock

A Páscoa está chegando e para quem ainda não garantiu os presentes ou quer aproveitar a data para viver momentos especiais, o Clube do Assinante preparou uma seleção de benefícios que combinam economia e experiências.

Seja para adoçar a data com chocolates ou para sair da rotina com um passeio cheio de significado, há opções que atendem diferentes gostos, sempre com vantagens especiais para sócios.

Chocolates com desconto para presentear

Nada mais tradicional na Páscoa do que os chocolates e com o Clube dá para garantir os seus favoritos pagando menos:

Os sócios têm 10% OFF em todos os produtos no site, ideal para quem busca variedade de ovos e presentes criativos.

Para quem prefere uma alternativa aos ovos tradicionais, os alfajores são uma ótima pedida, também com 15% OFF em todo o site e embalagens especiais para presentear na Páscoa.

Passeios em família: experiências que vão além do presente

Mais do que chocolates, a Páscoa também pode ser sobre criar memórias. E o Clube do Assinante oferece benefícios em restaurantes que são perfeitos para um programa em família:

Aos finais de semana, na compra de um prato principal das categorias participantes, os sócios ganham um combo kids de cortesia. E além do espaço kids do restaurante, localizado no Shopping Pontal, o espaço conta com diversas opções de lazer para toda a família, ideal para transformar o almoço em um dia completo de diversão.

Com um ambiente acolhedor e menu italiano, o restaurante oferece um welcome drink na compra de um prato principal para sócios. O passeio fica ainda mais especial na unidade do Cais Embarcadeiro, que além de contar com o espaço kids do restaurante, reúne espaços ao ar livre e opções de lazer, perfeito para passar a tarde em família.

Neste ano, a Páscoa pode ir além dos presentes tradicionais: é uma oportunidade de aproveitar benefícios exclusivos, economizar e criar momentos que ficam na memória.

Ainda não é sócio do Clube? Assine GZH Kids e tenha os melhores benefícios para aproveitar em família com mais economia!