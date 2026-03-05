Diversão em família: sócios do Clube têm benefícios em atrações para todas as idades

No Clube você encontra diversos restaurantes para curtir em família Drazen / Adobe Stock

Planejar momentos de lazer com as crianças pode ser ainda melhor quando diversão e economia andam juntas. Pensando nas famílias, o Clube do Assinante reúne benefícios e descontos em restaurantes com espaço kids e espetáculos infantis que prometem encantar os pequenos e também os adultos.

Entre opções de teatro, musicais e restaurantes preparados para receber crianças, os sócios podem aproveitar experiências que unem entretenimento e convivência em família.

Espetáculos para encantar crianças e adultos

A agenda cultural traz atrações inspiradas em personagens e histórias que atravessam gerações. Um dos destaques é Bluey Diversão em Família! – Ao Vivo, que chega ao Teatro do Bourbon Country nos dias 14 e 15 de março. Sócios do Clube têm 30% de desconto para si e um acompanhante, garantindo ainda mais diversão para quem acompanha as aventuras da simpática cachorrinha azul.

Outro clássico do teatro infantil é Os Saltimbancos, inspirado na obra de Chico Buarque, que será apresentado nos dias 14 e 15 de março no Teatro Zé Rodrigues, no Praia de Belas. A história dos animais que sonham com liberdade continua conquistando novas gerações, e os sócios contam com 50% de desconto para si e um acompanhante.

Já para quem gosta de histórias que marcaram a infância, a programação inclui o espetáculo O Mágico de Oz, em cartaz nos dias 14 e 22 de março no Teatro Zé Rodrigues do Praia de Belas, e o musical Frozen, com apresentações nos dias 14, 21 e 28 de março no Teatro Zé Rodrigues Zona Norte. Os sócios do Clube também garantem 50% de desconto para si e um acompanhante.

A agenda segue com As Guardiãs K-Pop, espetáculo que mistura música, dança e cultura pop, no dia 17 de abril, às 19h30, no Auditório Araújo Vianna. O benefício também oferece 50% de desconto para sócio e acompanhante.

Restaurantes com espaço kids para curtir em família

Além das atrações culturais, o Clube do Assinante também oferece vantagens em restaurantes que contam com estrutura pensada para receber famílias com crianças.

No Hard Rock Cafe Porto Alegre, localizado no Shopping Pontal, a experiência gastronômica ganha um toque especial: na compra de um prato principal o sócio ganha um combo kids, válido aos sábados e domingos, das 12h às 18h.

Já a rede 4Beer oferece 10% de desconto no valor total da conta para sócios do Clube em todas as unidades. A unidade do bairro Bela Vista conta com um amplo espaço kids com playground, perfeito para quem quer relaxar enquanto as crianças se divertem.

Outra opção é o Applebee’s do BarraShoppingSul, que também possui espaço kids. Por lá, sócios do Clube ganham uma porção de Bacon Cheddar Fries na compra de um prato principal.

Com benefícios que vão do teatro à gastronomia, o Clube do Assinante ajuda a transformar passeios em família em experiências completas, com mais diversão e economia para quem quer aproveitar o melhor da cidade com as crianças.

Ainda não é sócio do Clube? Assine GZH Kids e tenha os melhores benefícios para aproveitar em família com mais economia!