Sócios do Clube lotam sessão de O Morro dos Ventos Uivantes

Sessão especial para sócios contou com 211 pessoas Clube do Assinante / Divulgação

O Clube do Assinante promoveu mais uma noite exclusiva de cinema, reunindo 211 pessoas, entre sócios e acompanhantes, em Porto Alegre.

A noite desta segunda (23), foi de emoção, romance e experiência compartilhada para mais de 200 pessoas, que participaram da sessão especial do filme O Morro dos Ventos Uivantes, realizada no GNC Cinemas do Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre.

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Baseado na obra de Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes trouxe para a tela a intensidade e os conflitos do romance que atravessa gerações, proporcionando uma experiência cinematográfica marcada por drama, paixão e reflexões sobre amor e destino.

Mais do que assistir a um filme, a sessão foi uma oportunidade de encontro. Antes da exibição, o clima já era de expectativa na sala, com sócios aproveitando o momento para conversar e registrar a experiência.

Além da sessão exclusiva, os sócios do Clube também possuem 50% de desconto em ingressos para toda a rede GNC Cinemas.

Iniciativas como essa reforçam o compromisso do Clube do Assinante em oferecer benefícios que vão além do desconto: são experiências que criam memórias, aproximam pessoas e valorizam o acesso à cultura.