Verão em família: passeios para curtir com as crianças e economizar com o Clube do Assinante

Com as férias escolares de verão a todo vapor, nada melhor do que aproveitar o tempo livre para criar memórias em família. E para quem é sócio do Clube do Assinante, a diversão fica ainda mais especial, com opções de passeios que unem aventura, descobertas e economia garantida. De parques temáticos a cinema e atrações indoor, os benefícios do Clube ajudam a transformar o verão em uma temporada cheia de boas histórias para contar.

Para quem busca diversão e refresco, o Marina Park é uma ótima pedida neste verão. Durante a temporada 2026, sócios do Clube garantem 50% de desconto. Uma oportunidade perfeita para curtir piscinas, brinquedos aquáticos e dias inteiros de diversão com as crianças.

Já em Gramado, o Parque Criamigos convida as famílias a viverem uma experiência lúdica e criativa na Oficina da Diversão. Na compra de dois ingressos adultos, sócios do Clube ganham um ingresso infantil de cortesia, para incluir os pequenos no passeio sem pesar no orçamento.

Para gastar energia e garantir boas risadas, o Saltitando Park, em Canoas, é sucesso entre crianças e adolescentes. Sócios do Clube do Assinante têm 20% de desconto adicional sobre o valor do Laçador de Ofertas para curtir o parque de trampolins, ideal para um programa diferente.

Outra opção que encanta adultos e crianças é o Snowland, em Gramado. O parque de neve oferece uma experiência única, com atividades que simulam o inverno em pleno verão. Sócios do Clube do Assinante têm 20% de desconto adicional sobre o valor do Laçador de Ofertas no Passaporte Snowland.

E para aqueles dias em que o programa pede algo mais tranquilo, o cinema segue sendo um clássico. No GNC Cinemas, sócios do Clube do Assinante garantem 50% em dois ingressos, todos os dias da semana, inclusive feriados e sessões 3D. Uma ótima alternativa para um programa em família com economia.

Além dos descontos de até 50% em passeios, parques e restaurantes, GZH Kids também dá acesso a aplicativos educativos seguros para os pequenos. Ou seja, muitas opções em um só lugar.