Dezembro chega com uma agenda cultural imperdível

Primeira quinzena de dezembro

A programação começa com Christopher Cross, que se apresenta no dia 4 de dezembro, quinta-feira, às 21h, no Auditório Araújo Vianna. Sócios do Clube contam com 40% de desconto.

Papas da Língua sobem ao palco do Auditório Araújo Vianna no dia 6 de dezembro, sábado, às 21h, com 50% de desconto para sócios e acompanhante. Já no domingo, dia 7 de dezembro, às 20h, é a vez de Casa Ramil, também com 50% de desconto.

Na quinta-feira, dia 11 de dezembro, o público poderá escolher entre dois grandes shows: Fábio Jr., às 21h no Auditório Araújo Vianna, e Roupa Nova, às 20h no Multiplan Hall do ParkShopping Canoas. Ambos oferecem 50% de desconto para sócios do Clube e acompanhante.

Fechando a primeira metade do mês, Samuel Rosa se apresenta no dia 12 de dezembro, sexta-feira, às 21h, novamente no Auditório Araújo Vianna, com 50% de desconto para sócios.

No dia 13 de dezembro, Ivete Sangalo leva sua turnê Clareou ao Parque Harmonia, às 14h, com 30% de desconto para sócios do Clube do Assinante.

Comemorando seus 50 anos de carreira, Fagner sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna, também no dia 13 de dezembro, sábado, às 21h, com 50% de desconto para sócios e acompanhante.

Ainda no sábado, ocorre o Baile do Abrava, no evento Garden Party da AABB, com Tiago Abravanel, a partir das 20h. Os 50 primeiros sócios do Clube garantem 50% de desconto, com um acompanhante.