Sessão especial do Clube reúne sócios para assistir “O Agente Secreto” no cinema

Na noite de ontem (24), o Clube do Assinante realizou uma sessão especial e exclusiva para apresentar o filme “O Agente Secreto” no GNC Cinemas do Shopping Praia de Belas, reunindo 190 sócios para uma sessão dedicada à cultura e ao entretenimento.
Além da exibição do longa, que tem se destacado por prêmios e indicações em festivais, os assinantes participaram de uma ativação interativa preparada pelo time do Clube. A brincadeira era inspirada em uma bola de cristal virtual, que "previa o futuro" dos participantes e revelava brindes surpresa.
Os sócios que participaram saíram ainda mais felizes: todos ganharam prêmios, que incluíam jantares no restaurante Petiskeira e ingressos de cinema.
A ação teve como objetivo proporcionar uma experiência exclusiva e aproximar ainda mais o Clube do seu público. Muitos sócios destacaram a empolgação de assistir a um filme nacional premiado e ficaram surpresos com a ativação especial preparada para eles.
E para quem não pôde participar da sessão, mas é apaixonado por cinema, o Clube lembra: sócios têm 50% de desconto na compra de ingressos da rede GNC Cinemas, uma oportunidade de seguir explorando filmes nacionais e internacionais com a economia garantida.
Acesse o site do Clube e siga @clubedoassinantezh no Instagram.