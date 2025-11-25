Sessão especial do Clube reúne sócios para assistir “O Agente Secreto” no cinema

Sócios do Clube participam de sessão exclusiva do filme "O Agente Secreto"

Na noite de ontem (24), o Clube do Assinante realizou uma sessão especial e exclusiva para apresentar o filme “O Agente Secreto” no GNC Cinemas do Shopping Praia de Belas, reunindo 190 sócios para uma sessão dedicada à cultura e ao entretenimento.

Além da exibição do longa, que tem se destacado por prêmios e indicações em festivais, os assinantes participaram de uma ativação interativa preparada pelo time do Clube. A brincadeira era inspirada em uma bola de cristal virtual, que "previa o futuro" dos participantes e revelava brindes surpresa.

Ativação interativa distribuiu brindes aos sócios

Os sócios que participaram saíram ainda mais felizes: todos ganharam prêmios, que incluíam jantares no restaurante Petiskeira e ingressos de cinema.

Com uma bola de cristal virtual o Clube fazia "previsões" das premiações

A ação teve como objetivo proporcionar uma experiência exclusiva e aproximar ainda mais o Clube do seu público. Muitos sócios destacaram a empolgação de assistir a um filme nacional premiado e ficaram surpresos com a ativação especial preparada para eles.