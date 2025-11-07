Agenda cultural de novembro tem descontos exclusivos para sócios do Clube do Assinante 

Clube do Assinante / Clube do Assinante

O mês de novembro chegou com uma programação imperdível para quem ama cultura, diversão e bons momentos e o Clube do Assinante garante aquele benefício especial que faz toda a diferença: descontos de até 50% na compra de ingressos.

Entre os destaques da agenda estão grandes nomes da música e do humor que sobem aos palcos de Porto Alegre. Os apreciadores musicais poderão curtir apresentações como Paulo Ricardo nesta sexta-feira (07), às 21h, no Teatro do Bourbon Country, Daniel com o show "Um Novo Tempo" no dia 14/11, no Araújo Vianna e Fafá de Belém, cantando "Sucessos", dia 19/11, no Salão de atos da PUCRS. Todos com valores especiais para sócios do Clube.

Os amantes do riso também têm vez com espetáculos de humor como Especial de Natal do Gordo Léo no Teatro AMRIGS e Bruna Louise em "O Que Passa Na Cabeça Dela?" no Auditório Araújo Vianna, ambos no dia 09/11 e Enaldinho em "A Origem de Happy & Angry", no dia 20/11, também no Auditório Araújo Vianna. Todos prometem noites de boas gargalhadas, com descontos que podem chegar a até 50% para os assinantes.

Dica do Clube: programe-se, chame os amigos e viva experiências culturais únicas em novembro.