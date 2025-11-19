A magia do Natal está chegando

Sócios do Clube têm descontos especiais em lojas perfeitas para renovar a decoração de Natal Getty Images / Adobe Stock

O fim do ano chegou trazendo aquele clima mágico que só o Natal e as festas proporcionam. As luzes começam a brilhar pela cidade, os encontros se multiplicam, a casa ganha um novo ritmo e a vontade de decorar cada cantinho para receber familiares e amigos fica ainda mais forte.

Se você também ama essa fase de preparar o ambiente, montar a mesa, escolher enfeites e deixar seu lar acolhedor para as celebrações, o Clube do Assinante tem uma ótima notícia: os sócios têm descontos especiais em lojas perfeitas para renovar a decoração, comprar presentes e deixar tudo pronto para uma temporada de festividades inesquecível.

Confira onde garantir seus itens de Natal e de final de ano com vantagens exclusivas:

Clássica quando o assunto é decoração criativa e presentes afetivos, a Imaginarium oferece desde luminárias e objetos divertidos até itens que deixam sua casa com mais personalidade e os sócios do Clube têm 10% de desconto em todo o site. Uma ótima opção para quem quer adicionar charme ao décor de Natal ou garantir lembranças encantadoras para o amigo-secreto.

Se a ideia é apostar em um estilo mais sofisticado, a Casa Bonita traz peças elegantes de decoração e presentes perfeitos para anfitriões. Porta-velas, bandejas, vasos, adornos e itens que dão aquele toque especial à sua mesa posta de final de ano e tudo com 10%OFF para os sócios do Clube do Assinante.

A Shopee é o destino ideal para quem ama variedade: árvores de Natal, guirlandas, pisca-piscas, itens temáticos para a cozinha, capas de almofada festivas e muito mais. Com descontos exclusivos para sócios de até 40% em grandes marcas, dá para transformar a casa inteira sem estourar o orçamento.

Receber pessoas em casa também é sinônimo de praticidade e conforto. No Pontofrio, sócios encontram descontos especiais em produtos que ajudam a preparar o ambiente: desde eletros para facilitar as ceias até móveis e utensílios que deixam sua sala, cozinha e área externa prontas para as comemorações e com até 80% de desconto em uma seleção de itens exclusiva para os sócios do Clube do Assinante.

Um lar festivo, acolhedor e cheio de boas memórias