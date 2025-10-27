GZH Kids: nova opção de assinatura une aprendizado, diversão e economia para famílias com crianças 

peopleimages.com / Adobe Stock

Encontrar o equilíbrio entre o tempo de tela e as brincadeiras fora dela é um desafio para mães e pais. Pensando nisso, GZH Kids surge com a proposta de reunir educação, entretenimento e benefícios exclusivos para a família em um só lugar.

Além de todo o conteúdo jornalístico de GZH, a assinatura libera dois grandes diferenciais:

Aplicativos infantis seguros e educativos , que estimulam o aprendizado por meio da diversão;

, que estimulam o aprendizado por meio da diversão; Descontos especiais em parques, passeios e restaurantes voltados a famílias com crianças pequenas.

Apps educativos incluídos na assinatura

Ao assinar o GZH Kids, é possível escolher entre três aplicativos infantis para revezar mensalmente — todos voltados à educação e ao desenvolvimento das crianças:

🧩 PlayKids

Fundado em 2013, o PlayKids é referência global em conteúdo infantil. Certificado pela KidSAFE, o app reúne 26 jogos originais, 6.300 vídeos e 470 eBooks em sete idiomas. Tudo em um ambiente seguro e divertido para transformar o tempo de tela em aprendizado.

🎨 KiddlePass

Maior plataforma de entretenimento educacional da América Latina, o KiddlePass oferece aulas e atividades elaboradas por pedagogos. A proposta é unir o on e o off, com experiências como yoga, musicalização, culinária, balé e muito mais.

📚 Pequenos Leitores

Voltado à formação de novos leitores, o Pequenos Leitores entrega um livro digital e em áudio por mês, com clássicos e novas histórias. O assinante pode trocar o título caso a sugestão do mês não agrade.

Descontos para curtir o final de semana

Além do acesso aos aplicativos, quem assina GZH Kids ganha acesso a todos os benefícios da categoria Kids do Clube do Assinante, com descontos de até 50% em atrações infantis e opções de lazer em todo o Estado.

Confira algumas das opções disponíveis:

🎬 GNC Cinemas: 50% de desconto no ingresso, incluindo acompanhante (válido para qualquer dia da semana).

🎭 Teatro Zé Rodrigues: 50% de desconto nos espetáculos infantis, incluindo acompanhante.

🧸 Parque Criamigos: na compra de dois ingressos adultos, o sócio ganha um ingresso infantil de cortesia e ainda tem 10% de desconto em hospedagens no Hotel Criamigos, em Gramado.

🎢 Beto Carrero World: 20% de desconto sobre o valor anunciado no Laçador de Ofertas para o passaporte de acesso.

❄️ Snowland: 20% de desconto sobre o valor anunciado no Laçador de Ofertas para passaportes infantis e adultos.

🎄 Natal Luz: 20% de desconto sobre o valor anunciado no Laçador de Ofertas para os ingressos.

Equilíbrio entre telas e tempo em família

O manifesto do GZH Kids reflete o propósito da nova assinatura:

“Só pais e mães sabem o tamanho do desafio: encontrar o equilíbrio entre tempo de tela e atividades que prendam a atenção e divirtam também longe dela. Não existe receita mágica, mas a gente acredita que dá para conciliar o melhor dos dois mundos (e ainda economizar).”

O produto chega para facilitar a rotina das famílias, reunindo aprendizado e lazer com curadoria segura e confiável.

Como assinar o GZH Kids

Assinar é fácil. Basta acessar o link e escolher o plano desejado.

Na página você também encontra todos os detalhes do produto, os aplicativos disponíveis e as vantagens inclusas.