Clube do Assinante realiza espetáculo exclusivo de Dia das Crianças

Um show que uniu crianças e adultos Teatro Zé Rodrigues / Divulgação

Na última terça-feira (14), o Clube do Assinante promoveu um evento exclusivo em comemoração ao Dia das Crianças: uma sessão especial da peça “Dr. Mágica”, no Teatro Zé Rodrigues. A apresentação levou muita alegria e magia para as famílias de sócios presentes.

Com entrada gratuita, o benefício foi disponibilizado para todos os sócios do Clube, que puderam participar junto com seus filhos e familiares.

A recepção ficou por conta da equipe do Clube do Assinante, que recebeu os convidados e acompanhou de perto a experiência. Durante o espetáculo, o mágico Oliver arrancou risadas e aplausos da plateia ao interagir com o público — chamando tanto crianças quanto adultos ao palco para participar de seus truques.

A noite reforçou o compromisso do Clube em proporcionar experiências exclusivas e memoráveis aos seus assinantes. O objetivo da ação foi celebrar o Dia das Crianças de um jeito especial, aproximando ainda mais o Clube das famílias.

O Teatro Zé Rodrigues, parceiro da iniciativa, abriu as portas da sua sede, para receber o público do Clube e apresentou um espetáculo encantador, que conquistou crianças e adultos.

Sócios do Clube têm 50% de desconto na compra de até dois ingressos para os espetáculos do Teatro Zé Rodrigues.

Um Clube cheio de benefícios para toda a família