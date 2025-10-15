Clube do Assinante realiza espetáculo exclusivo de Dia das Crianças

Na última terça-feira (14), o Clube do Assinante promoveu um evento exclusivo em comemoração ao Dia das Crianças: uma sessão especial da peça “Dr. Mágica”, no Teatro Zé Rodrigues. A apresentação levou muita alegria e magia para as famílias de sócios presentes.
Com entrada gratuita, o benefício foi disponibilizado para todos os sócios do Clube, que puderam participar junto com seus filhos e familiares.
A recepção ficou por conta da equipe do Clube do Assinante, que recebeu os convidados e acompanhou de perto a experiência. Durante o espetáculo, o mágico Oliver arrancou risadas e aplausos da plateia ao interagir com o público — chamando tanto crianças quanto adultos ao palco para participar de seus truques.
A noite reforçou o compromisso do Clube em proporcionar experiências exclusivas e memoráveis aos seus assinantes. O objetivo da ação foi celebrar o Dia das Crianças de um jeito especial, aproximando ainda mais o Clube das famílias.
O Teatro Zé Rodrigues, parceiro da iniciativa, abriu as portas da sua sede, para receber o público do Clube e apresentou um espetáculo encantador, que conquistou crianças e adultos.
Sócios do Clube têm 50% de desconto na compra de até dois ingressos para os espetáculos do Teatro Zé Rodrigues.
Um Clube cheio de benefícios para toda a família
O espetáculo de Dia das Crianças reforça o compromisso do Clube em oferecer vantagens que vão além dos descontos, criando conexões, experiências e memórias, com opções incríveis para toda a família.
