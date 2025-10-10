Ainda dá tempo de acertar no presente de Dia das Crianças — e com desconto!

Roupas, cuidados, diversão e experiências: tudo com benefícios exclusivos durante outubro. Maelgoa / Adobe Stock

O Dia das Crianças está chegando e, se você ainda não escolheu o presente, tudo bem — o Clube do Assinante tem opções que unem economia, criatividade e momentos inesquecíveis em família.

Durante todo o mês de outubro, sócios garantem descontos e experiências exclusivas em marcas queridinhas e passeios perfeitos para curtir com os pequenos.

Confira abaixo algumas ideias para transformar o presente em uma lembrança divertida.

1. Presentes que encantam (e cabem no bolso)

No O Boticário, o presente vem com cheirinho de aventura:

20% OFF no Combo Next Spider-Man, com mimo + frete grátis, ou até 35% OFF em outras linhas infantis e seleções especiais para sócios do Clube.

Dica: monte um kit personalizado com o perfume favorito da criança e um bilhete feito à mão — um gesto simples que transforma o presente em afeto.

2. Cuidados e carinho desde os primeiros passos

Os pequeninos também merecem um mimo especial neste mês.

A linha Panvel Baby está com 18% OFF em todos os produtos, exclusivo para sócios do Clube.

São shampoos, loções, lenços e cremes desenvolvidos para o cuidado diário dos bebês — perfeitos para quem quer presentear com algo útil, delicado e cheio de carinho.

3. Um look novo para brincar o dia todo

Se o plano é sair para passear, nada melhor do que um visual novo para combinar com o clima de diversão:

Renner: 20% OFF a partir de duas peças na seleção infantil.

Hering: 15% OFF em toda a coleção infantil.

Puket: 10% OFF em compras acima de R$ 200, ideal para quem quer renovar pijamas e acessórios coloridos.

4. Criatividade e carinho com a Imaginarium

Na Imaginarium, presentes divertidos e cheios de significado ganham desconto exclusivo.

São almofadas, luminárias, canecas e jogos com 10% OFF para sócios do Clube, perfeitos para quem quer fugir do óbvio e criar um presente cheio de personalidade.

Dica: monte um “kit de diversão em casa” com itens da marca e um convite para uma noite de filmes e pipoca em família.

5. Experiências que viram lembranças

Que tal trocar o brinquedo por um dia de aventuras?

No Parque Criamigos, os sócios ganham 1 ingresso infantil de cortesia na compra de dois ingressos adultos.

É a oportunidade perfeita para viver momentos mágicos e criar memórias com os pequenos.

E para encerrar o dia com sabor e fantasia:

A Hector Pizzaria Temática oferece 15% OFF para sócios do Clube.

O local é conhecido pela experiência imersiva inspirada em um castelo de dragões — diversão garantida para adultos e crianças.