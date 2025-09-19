Roteiro com sabor dos pampas no Mês Farroupilha

Setembro é sempre um convite para saborear um bom churrasco nos restaurantes parceiros do Clube do Assinante Lcr Ribeiro / Adobe Stock

O aroma do fogo de chão assando uma carne e o som da gaita em setembro confirmam: é tempo de celebrar. É no Mês Farroupilha que a tradição se fortalece. Uma das formas de comemorar é levando para a mesa os melhores sabores que o Pampa oferece, seja com um menu completo numa tradicional churrascaria ou com uma versão mais simples, aquele espetinho prático e delicioso.

Movido por essa paixão gastronômica, o Clube do Assinante preparou uma lista exclusiva para quem quer desfrutar da culinária típica do nosso Estado sem pesar no bolso. Te aprochega e venha conhecer cinco restaurantes para criar um roteiro cheio de sabor e benefícios neste Mês Farroupilha!

Churrascaria Schneider

No coração da Capital, a Churrascaria Schneider é um daqueles lugares que contam histórias. A cada fatia de carne, você sente a dedicação de mais de 40 anos de tradição. É o cenário perfeito para um almoço em família ou um encontro especial, com a garantia de um churrasco saboroso e no ponto certo. Quem é sócio do Clube garante 20% de desconto em cima do valor do Laçador de Ofertas.

Churrascaria e Galeteria Cristofoli

Imagine um lugar em que a suculência do galeto encontra a força do churrasco. A Cristofoli é essa combinação mágica, em que a culinária nos transporta para o aconchego do interior. Aqui, o rodízio é farto, o ambiente é festivo e cada mordida é um lembrete de que a vida merece ser celebrada em grande estilo, ainda mais com os 20% de desconto em cima do valor promocional do Laçador de Ofertas que só o Clube do Assinante oferece.

Restaurante Santo Antônio

O Restaurante Santo Antônio é mais do que um lugar para comer, é uma experiência de sabores autênticos. A cada prato, uma mistura de tradição e inovação. E para quem quer fugir do churrasco, o prato de filé à parmegiana é a pedida certa para um almoço memorável, que fica ainda melhor para quem é sócio do Clube, com um desconto exclusivo no Laçador.

Grupo Primavera | Rodízio de Churrasco completo

Se a sua ideia de celebração é um banquete de dar água na boca, o Grupo Primavera é a parada obrigatória. O rodízio completo é um convite à fartura, com uma variedade de carnes que agrada a todos. Perfeito para grupos de amigos e famílias que querem viver os sabores do Mês Farroupilha garantindo 20% de desconto no valor promocional, pelo Laçador de Ofertas.

Espetino Churrasquinho dos Pampas

Para um encontro rápido, mas sem perder a essência do churrasco, o Espetino Churrasquinho dos Pampas, em Canoas, oferece o melhor da tradição em um formato prático, um picado com um misto de carnes e acompanhamentos. É o sabor gaudério na medida certa para comemorar as festas de setembro com 20% de desconto para quem é sócio do Clube.