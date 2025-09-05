Conheça a agenda cultural de setembro com descontos do Clube do Assinante

Clube do Assinante / Divulgação

Melhor do que curtir uma vasta e intensa programação cultural, é fazer isso economizando. Com o Clube do Assinante, os sócios podem conferir muitas atrações com descontos incríveis. Shows, espetáculos e outros eventos trazem uma agenda sempre lotada de oportunidades para apreciar a arte em todos os seus sentidos.

Hora de reunir a família, os amigos ou chamar aquela pessoa com quem você quer dividir momentos especiais. Explore a agenda e já reserve um espaço para aproveitar tudo que o Clube tem a oferecer.

Alguns dos shows que você pode gostar

Em setembro, a emoção fala mais alto com a última turnê de Gilberto Gil, que apresenta o show "Tempo Rei", dia 06/09, sábado, às 21h, no Estádio Beira-Rio – com desconto de 50% para sócios do Clube, com direito a acompanhante.

Já quem gosta de rock vai cantar os clássicos da banda Reação em Cadeia, no último show da turnê "Até parar de bater", onde além de colocar todo mundo para cantar hits como "Me odeie" e "Eu não pertenço a você" a banda também vaia presentar novidades – e o sócio do Clube leva acompanhante para não cantar sozinho, também com desconto de 50%.

Veja outras atrações:

Dia 05/09, sexta-feira, às 23h, no Opinião. 50% de desconto para sócios do Clube e acompanhante.

Dia 07/09, domingo, às 18h, no Hard Rock Cafe Porto Alegre. Sócios do Clube do Assinante tem isenção do ingresso no local.

Dia 08/09, segunda-feira, às 20h30, no Teatro de Câmara Túlio Piva. 50% de desconto para sócios do Clube e acompanhante.

Dia 12/09, sexta-feira, às 23h, no Opinião. 50% de desconto para sócios do Clube e acompanhante.

Dia 12/09, sexta-feira, às 21h, no Auditório Araújo Viana. 50% de desconto para sócios do Clube e acompanhante.

Dia 12/09, sexta-feira, às 21h, no Teatro de Câmara Túlio Piva. 50% de desconto para sócios do Clube e acompanhante.

Dia 12/09, sexta-feira, às 20h, na Casa da OSPA. 50% de desconto para sócios do Clube e um acompanhante.

Além da programação cultural, o Clube do Assinante oferece mais de 15 categorias com centenas de parceiros com muitos benefícios para os sócios. Da gastronomia – que também é um importante aspecto cultural – à educação, passando por mercados como o automotivo, pet, saúde e turismo: tudo que você precisar, confira no site e desfrute da facilidade que é ser um membro do Clube.