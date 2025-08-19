Sessão de cinema com o Clube reúne sócios para assistir a Amores Materialistas

Sócios curtem sessão exclusiva de cinema com o Clube Clube do Assinante / Divulgação

Na noite de ontem (15), o Clube do Assinante promoveu mais uma sessão especial de cinema no GNC Cinemas do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre. O filme escolhido foi Amores Materialistas, exibido às 19h em uma sala reservada para o evento exclusivo.

A ação reuniu 178 pessoas, entre sócios e acompanhantes, que aproveitaram o benefício para viver uma noite diferente, em clima de cultura e entretenimento. O encontro faz parte da programação especial do mês de agosto, quando o Clube comemora 37 anos de história oferecendo experiências únicas e vantagens exclusivas para seus sócios.

A recepção da noite foi feita pela equipe do Clube do Assinante Clube do Assinante / Divulgação

Cinema com benefícios

A parceria com o GNC Cinemas garante aos sócios do Clube 50% de desconto nos ingressos, tornando a ida ao cinema ainda mais acessível e convidativa. Além disso, iniciativas como essa reforçam o propósito de reunir pessoas em torno da arte, do lazer e de momentos de convivência.

Mais ações especiais por vir

A sessão de Amores Materialistas foi apenas uma das várias ações programadas para este mês comemorativo, para que os sócios sigam aproveitando os benefícios que só o Clube oferece.