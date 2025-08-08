Dia dos Pais: transforme essa data em um dia inteiro de boas histórias

Um almoço especial é ainda melhor acompanhado de um passeio ao ar livre e boas conversa Drazen / Adobe Stock

No Dia dos Pais, cada gesto conta. Pode ser acordar cedo para preparar um café reforçado, escolher uma música que ele gosta para tocar no carro ou combinar um passeio que tem a cara dele. Mas, convenhamos: reunir a família ao redor de uma boa mesa é sempre o ponto alto da celebração.

Este ano, a proposta é simples: transformar o domingo, 10 de agosto, em um roteiro completo. Primeiro, um passeio ao ar livre para desacelerar, respirar e conversar. Depois, um almoço que aquece o coração — e que, com o Clube do Assinante, vem com desconto especial.

O roteiro que combina sabor e natureza

Especialista em cortes ao estilo uruguaio, o Parrilla Del Sur é um convite para pais que apreciam carne feita com maestria.

Dica de passeio: antes do almoço, desfrute da tranquilidade do Parque Marinha do Brasil, que oferece áreas abertas e vista para o Guaíba.

Com polenta crocante, massas frescas e salada de radicci, o Mamma Mia do Shopping Praia de Belas é sinônimo de aconchego e tradição italiana.

Dica de passeio: caminhe pela Orla do Guaíba e aproveite para apreciar a vista ou andar de bicicleta antes de entrar no shopping para o almoço.

Conhecida por seu cardápio variado e ambiente descontraído, a Petiskeira do Shopping Iguatemi é ideal para famílias que querem uma refeição saborosa e prática, com opções que agradam a todos os paladares.

Dica de passeio: antes de ir ao shopping para almoçar, aproveite o Parque Germânia, localizado a poucos minutos, para tomar um chimarrão e começar o dia no clima certo.

Resgate o benefício aqui

Se o seu destino for a Serra, o Bela Vista, primeiro café colonial do Brasil, é perfeito. Um verdadeiro banquete afetivo, com mais de 80 delícias entre pães, tortas, bolos, embutidos e pratos quentes, servidos em um ambiente rústico e acolhedor.

Dica de passeio: curta a manhã no Lago Negro, um dos pontos mais famosos da cidade, e depois siga para o fondue.

Neste Dia dos Pais, mais do que presentes, o valor está em estar junto. Um chimarrão antes do almoço, uma conversa sobre histórias de infância, o riso que surge quando alguém lembra de uma situação engraçada. Com os benefícios do Clube do Assinante, fica mais fácil transformar essas ideias em um dia inteiro de experiências — e ainda economizar.