Clube do Assinante celebra 37 anos com benefícios exclusivos

Clube do Assinante celebra 37 anos de história Pixel Shot / Adobe Stock

Em agosto, o Clube do Assinante comemora 37 anos de história. Criado em 1988 para aproximar os leitores de Zero Hora e ampliar o acesso à cultura, o Clube se consolidou como o maior programa de vantagens do Rio Grande do Sul, reunindo mais de 120 mil sócios, 46 mil seguidores nas redes sociais e mais de 300 parceiros.

Ao longo dessas quase quatro décadas, o Clube se transformou em um verdadeiro passaporte para experiências culturais, gastronômicas e de lazer, sempre com economia, oferecendo descontos de até 50% em ingressos de shows, cinemas, restaurantes e lojas de diversos segmentos para os sócios. O objetivo é claro: oferecer descontos que não só proporcionem momentos de lazer, mas que também facilitem a rotina e gerem economia real no fim do mês.

Presença digital e mais conexão com os sócios

Para se aproximar ainda mais de seu público, o Clube reforça sua presença digital. Os sócios podem acompanhar os benefícios e novidades através do Instagram, do canal exclusivo no WhatsApp, da newsletter semanal por e-mail e também pela editoria especial em GZH, que une conteúdo de qualidade com dicas práticas do que fazer nos finais de semana, agenda cultural do mês e roteiros gastronômicos.

Essa estratégia garante que os sócios estejam sempre informados sobre as melhores oportunidades e que a relação com o Clube seja cada vez mais próxima.

Muito além de descontos: experiências únicas

Em 2025, o Clube também aposta em proporcionar vivências memoráveis para seus associados. Além das promoções de ingressos, ao longo do ano já foram realizados jantares exclusivos, visita a vinícola, ativações em shows e eventos especiais como o Planeta Atlântida, que reforçam a proposta de ir além dos benefícios tradicionais e entregar experiências que aproximam as pessoas.

Um mês inteiro de comemorações

Durante o mês de agosto, os sócios têm participado de ações exclusivas que marcam os 37 anos do Clube: sessão de cinema, ação com brindes, ingressos para espetáculos e vouchers de desconto extra em parceiros como Uber e Laçador de Ofertas.

E até o fim do mês, novas surpresas seguem programadas. Os associados devem ficar atentos ao site e às redes sociais para não perder as oportunidades.

Olhando para o futuro

Com um legado sólido e milhares de histórias compartilhadas com os gaúchos, o Clube do Assinante se reinventa para os próximos anos. Mais do que descontos, o objetivo é facilitar a vida, gerar economia e oferecer experiências únicas — reforçando a importância de estar sempre ao lado dos sócios em todos os momentos.