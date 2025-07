Lugares irresistíveis para curtir um fondue com charme e desconto do Clube

De queijo, carne ou chocolate, o fondue é a pedida perfeita para curtir o frio na Serra ou na Capital. Beats / Adobe Stock

Seja no charme das cidades da Serra ou em um cantinho acolhedor de Porto Alegre, o fondue faz sucesso e integra o cardápio de diversos restaurantes parceiros do Clube do Assinante. Para quem quer viver um momento aconchegante e saboroso com ainda mais sabor e sem pesar no bolso, preparamos uma seleção especial de seis locais que oferecem opções de fondue de queijo, carne e chocolate, tudo isso com descontos exclusivos.

Prepare-se para essa experiência irresistível!

La Famille de Gazon: tradição em cada garfada

Se você busca uma experiência completa de fondue na Serra, com sequência de queijo, carne e chocolate, servida em um ambiente intimista e acolhedor, o La Famille de Gazon é o lugar perfeito para quem busca um jantar romântico ou uma comemoração entre amigos, o local oferece uma atmosfera charmosa no coração da cidade de Gramado, com desconto exclusivo para sócios do Clube.

Chalezinho Fondue: um pedacinho da Suíça em Gramado

Com arquitetura típica e decoração que remete aos alpes, o Chalezinho entrega uma experiência sensorial completa. O cardápio se destaca pelo fondue de queijo artesanal e o de chocolate belga, que ficam ainda mais gostosos no friozinho da Serra. Com o Clube, o sabor vem com um preço especial no menu.

RF Vision Restaurante Giratório: fondue com vista panorâmica

Apreciar um fondue enquanto o restaurante gira lentamente, revelando a paisagem exuberante da Serra? O que parece um sonho é realidade no RF Vision. Localizado em Canela, o espaço une alta gastronomia com uma vista de tirar o fôlego, perfeito para casais que buscam um jantar para guardar na memória. A experiência giratória mais saborosa da Serra tem valor especial para os sócios do Clube.

Puerto 81: toque contemporâneo

Para quem gosta de inovar, o Puerto 81, em Canela, oferece uma releitura sofisticada da tradicional sequência de fondue. O ambiente moderno com luz baixa e música suave cria o clima ideal para quem quer curtir o inverno com estilo. Sócios do clube têm vantagem especial no menu de fondue.

Era do Fogo: sabores intensos e cenário rústico

Com proposta rústica e ingredientes selecionados, o Era do Fogo conquista pelo sabor e pela experiência sensorial. O fondue servido na pedra combina tradição e inovação, e o ambiente acolhedor é um convite para relaxar e aproveitar o clima de Gramado. Com o Clube, o jantar fica ainda mais especial com desconto garantido.

Zaandam: o charme do fondue também na Capital

Quem disse que precisa subir a Serra para viver o clima do inverno europeu? Em Porto Alegre, o Zaandam é um refúgio gastronômico que oferece fondue de altíssima qualidade. Ideal para um jantar a dois, regado a vinho e boas conversas, que fica ainda mais interessante com o desconto exclusivo para sócios do Clube no fondue da casa.

E aí, quer aproveitar um fondue com desconto e charme? Escolha seu destino e aproveite o melhor do inverno com o Clube do Assinante.