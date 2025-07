Férias de julho têm aventura e experiências únicas na serra gaúcha 

Passeios repletos de aventura e boa gastronomia estão entre as dicas para quem quer aproveitar as férias escolares Pikselstock / Adobe Stock

As férias escolares de inverno estão chegando e, junto, vem aquela expectativa por garantir momentos inesquecíveis em família e proporcionar experiências únicas para pais e filhos. Se tudo isso ocorrer em meio ao charme da Serra Gaúcha, melhor ainda. A região está sempre pronta para receber visitantes com muita diversão, conforto, aventuras e uma natureza singular. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo de Gramado, a estimativa é que cerca de 800 mil visitantes passem por lá durante o mês de julho.

E para aproveitar melhor cada dia de folga, só com os descontos e benefícios do Clube do Assinante. Por isso, preparamos uma sugestão de roteiro completo para as famílias curtirem as férias na Serra com alegria e também economia. Confira!

Tanque cheio

Para começar, é preciso garantir o tanque cheio antes de pegar a estrada. A dica é passar em um dos postos credenciados da rede Baratão e abastecer com desconto no litro da gasolina. Um ótimo jeito de começar a viagem com o pé direito e o bolso mais leve.

Doces momentos

Com o carro abastecido, é hora de aquecer o corpo e a alma com um delicioso chocolate quente. Na Florybal, uma das mais tradicionais lojas de chocolate, quem é sócio do Clube tem 10% de desconto nas compras. Um mimo para adultos e crianças saborearem um clássico da serra gaúcha.

Pelúcias incríveis

Imagine poder montar um urso de pelúcia personalizado para tornar as férias ainda mais divertidas. Uma visita ao Parque Criamigos é um convite para crianças de todas as idades (e adultos também) colocarem a criatividade em prática e garantirem uma lembrança exclusiva. A fofura fica ainda maior com um ingresso infantil de cortesia na compra de dois ingressos adulto no Parque Criamigos, promoção exclusiva para sócios do Clube.

Almoço saboroso

Depois de uma manhã cheia de atividades, é hora de recarregar as energias e fazer uma pausa com uma refeição nutritiva no Restaurante Pouso Novo. Com um espaço aconchegante e familiar e um buffet variado, que inclui sushis, pratos quentes e saladas, o local oferece 20% de desconto adicional sobre o valor promocional do Laçador de Ofertas.

Neve a qualquer hora

A tarde vai reservar muitas aventuras para os viajantes. No Snowland, o primeiro parque de neve indoor das Américas, as famílias podem experimentar uma diversão gelada com direito a patinação, descidas radicais nas montanhas e os clássicos bonecos de neve. O parque possui 16 mil m², sendo 8,1 mil m² dedicados à experiência com a neve. Quer viver esses momentos sem pesar no bolso? Então aproveite as vantagens para os sócios do Clube.

Café colonial

Para fechar o roteiro com chave de ouro, uma parada no tradicional Café Colonial Bela Vista não pode faltar. Com opções para todos os gostos e um clima acolhedor, é o lugar ideal para encerrar o dia com as delícias da culinária local.